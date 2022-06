Qué colores no se pueden usar en una boda y por qué

Tienes una boda a la vista y, por supuesto, ya estás pensando en tu look de invitada. Sabemos que no es tarea fácil, y que de una manera o de otra hay que ajustarse tanto al protocolo como a las circunstancias de la boda: si es de mañana o de tarde, época del año, si hay alguna temática… Tu look deberá ajustarse, de una manera o de otra, a todas estas circunstancias, pero hay algo que no te puedes saltar de ninguna de las maneras, ya que es una regla inquebrantable: no puedes vestir de blanco ni de negro.

En realidad, el estilo del atuendo dependerá del código de vestimenta que pongan los novios, dependiendo de lo que establezcan los novios, podrás determinar si lo mejor es ir de corto, de largo, más casual o más formal. Pero hay ciertas reglas que son inquebrantables y de las que no se habla mucho: el color del vestido.

Sabemos que cada vez es más habitual pasar por alto el protocolo referente a una boda, y que los looks con cierto aire casual están en boga. Pero sentimos decirte que no todo vale, y sería más permisible que aparecieras en una boda de noche con un vestido mini que llevarlo de color blanco. Es decir, no hay excusa ni justificación para ir completamente de blanco o de negro en una boda, a menos que sea una petición explícita de la novia.

Por eso, en Libertad Digital te decimos los colores que nunca debes escoger para ir a una boda; a menos que quieras robarle protagonismo o hacer sentir mal a la novia.

Blanco

Usar blanco en una boda es una completa falta de respeto. Este es el color de la novia y cualquier invitada que asista con un vestido o traje del mismo color será recordada como la persona que quiso robar el protagonismo en el evento. Si quieres evitarte una discusión importante, lo mejor es que lo evites a toda costa.

Esto no significa que no puedas llevar nada en este color. Por ejemplo, un look de invitada con blusa blanca y falda larga es ideal y no hará que rompas el protocolo ni nadie se enfade. Pero para que de verdad se trate de un acierto, asegúrate de que el color de la falda sea vistoso, para que no quepa la menor duda de tus buenas intenciones, tanto estilísticas como hacia la novia.

Beige

Muchas novias optan por reemplazar el blanco por un tono beige, por lo que muchas casas de diseño fabrican vestidos de novia en este color. Especialmente si se trata de una boda civil, lo mejor es que optes por llevar cualquiera de los muchos otros colores que existen en el mundo.

Cualquier color cercano a blanco

Evita que te confundan con la novia cuando las luces estén bajas y no uses vestidos color crema, aperlados, beige o colores pastel como el azul o el rosa que estén súper claritos. Los colores pastel muy muy claritos, ya sean beige o de cualquier tono, rosa, azul, verde.... mejor dejarlo apartados o en algún detalle del conjunto, para evitar malentendidos.

El color de las damas de honor

Este puede ser un poco difícil, pero si eres cercana a la novia, pregúntale de qué color serán los vestidos de sus damas para que tú no lleves un vestido del mismo color y te confundan. Si no eres una persona cercana y no puedes conocer el color del traje de las damas de honor te será más complicado.... trata de no llevar colores muy típicos y apuesta por los estampados.

Negro

Este color es un arma de doble filo. Puede hacerte ver súper elegante con los accesorios correctos o podría interpretarse como un atuendo de luto. Si vas a escogerlo, procura que tenga estampados o detalles de color para evitar dar el mensaje equivocado.

Además, a menos que se trate de una boda en la noche y en la ciudad, el negro generalmente se relaciona con ocasiones tristes. Por ello, no es precisamente la decisión más adecuada para un momento de felicidad y celebración como es una boda. A todas las mujeres les favorece el negro, pero podrías enviar el mensaje equivocado al utilizarlo para una boda de día o en la playa.

Del mismo modo que ocurre con el blanco, si la boda es de una temática que incluye el negro, lo indica el dress code, o se trata de una petición expresa de la novia, podrás ir de este color. Si no es así, mejor que te olvides del negro cuanto antes.

Rojo

En la cultura china, el rojo es el color del vestido de la novia, así que si vas a una boda multicultural, será mejor evitarlo. ¿Por qué? En el país asiático vestir en una boda de ese tono da mal presagio al matrimonio que se va a celebrar, así que por si acaso hagamos caso a las costumbres orientales y pasemos del rojo en nuestra próxima boda. El fucsia, de los colores más parecidos al rojo y, además siempre muy de moda, es la mejor alternativa.

Muchos brillos o algo muy provocativo

De nuevo, no vas a querer robarle atención a la novia y si tu vestido está lleno de lentejuelas todos mirarán cómo te conviertes en una bola disco. Tampoco uses colores metálicos tan estridentes y, por supuesto, evita opacar a la novia con un escote pronunciadísimo o un vestido muy corto.

Nunca de amarillo

A pesar de que las tendencias hablan de que el amarillo es uno de los colores que más se llevan este verano, lo cierto es que a mucha gente le parece que da mala suerte. Por lo tanto, aunque solo sea por pura superstición, será mejor evitarlo.