Vicky Martín-Berrocal visitó este jueves esRadio para presentar su nueva campaña ‘Más grande que yo’ y charló con Teresa de la Cierva, Isabel González y Federico Jiménez Losantos sobre salud, belleza y moda. En este sentido, la subdirectora de Es la mañana se interesó por el trabajo de la diseñadora con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha lucido prendas de la firma Victoria Colección en numerosas ocasiones.

"Ella contactó conmigo para su investidura. Se vio bien, se vio guapa y en momentos puntuales y más importantes de su vida, me busca, busca Victoria y la vestimos", aseguró Vicky. "Pero nunca hemos hecho nada para ella. Ella no se consiente que se le haga algo especial, ni que yo diseñe (para ella). Escoge lo que hay, el prêt-à-porter. Va a la tienda y se lo lleva. No le gusta ese trato [especial] ¿Sabes?", confesó.

El idilio entre Victoria Colección (que está especializada en vestidos de fiesta e invitada) y Ayuso comenzó en junio de 2021, cuando fue investida presidenta de la CAM por segunda vez. Los expertos en moda señalan este día como el punto de inflexión en su cambio de imagen, mucho más cuidada y elegante. En una fecha tan señalada lució un espectacular vestido rojo de la marca en el modelo Jimena, un diseño confeccionado en crepé y tul con largo midi, volumen armado en la parte superior con sobrefalda cruzada y mangas de tul elástico.

Tres días después de su investidura, la firma de Vicky Martín-Berrocal fue de nuevo la elegida por la presidenta de la Comunidad de Madrid para la entrega de Premios Mariano de Cavia, presidida por los Reyes. En esta ocasión cambió el fucsia por el nude y se decantó por el modelo Natalié, confeccionado en satén, con corte midi, manga larga y hombro estructurado.

Con motivo de la Fiesta Nacional en 2021, vistió un traje de chaqueta y falda de tubo en un color muy representativo para la ocasión: el rojo. Se trata de su color fetiche y lo ha elegido para infinidad de actos institucionales como guiño a la bandera de Comunidad de Madrid. La Presidenta combinó el traje con un top de escote corazón del mismo color bajo la americana.

Los diseños favoritos de Ayuso se mueven en esta gama de colores. En mayo de 2022, durante la cena en el Palacio Real con motivo de la visita del emir de Qatar, la Presidenta eligió un espectacular diseño de la firma que no dejó indiferente a nadie. Se trataba de un ajustadísimo vestido drapeado rojo de corte clásico, con el hombro al aire y muy pegado al cuerpo, inspirado en vestimenta griega y romana.

Otro de los vestidos más favorecedores y elogiados fue el que eligió para celebrar el Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Diseñado en crepé, en coral, con escote cuadrado, mangas largas farol y largo midi, se adaptaba perfectamente al cuerpo y sin duda, es una de las prendas más femeninas de su armario.

Dejamos para el último el único que se alejó de la gama de rosas y rojos, el que vistió en 2021 con motivo del Día de la Constitución en el acto conmemorativo de la Real Casa de Correos. El modelo Quintana, en color verde agua, tiene un corte tipo esmoquin de acabado asimétrico y diseño cruzado. La manga es larga y tiene los hombros marcados. Elaborado con crepé, cuenta con botones decorativos de acabado brillante.