Carmen Lomana reaviva su guerra contra Tamara Falcó

Camen Lomana está muy molesta con Tamara Falcó, con la que ha tenido algún que otro desplante en público. La culpa la tiene un vestido que la socialité vistió el pasado 15 de junio durante la fiesta de inauguración de la nueva boutique de la firma Zimmermann en Madrid. Como es habitual en este tipo de eventos, las invitadas lucieron diseños de la marca australiana y Lomana escogió un colorido vestido de lino de lo más veraniego que Tamara no dudó en fichar.

La hija de Isabel Preysler se puso el mismo vestido el fin de semana pasado para la boda de su primo Álvaro Castillejo con la periodista Cristina Fernández. Se trata del modelo Anneke Lantern, con hombros extragrandes, largo midi, cintura ceñida y valorado en más de 1.000 euros, ideal para un evento de verano. Sin embargo, a Carmen Lomana no le hizo ninguna gracia que Tamara se lo copiara. "Estoy indignada", dijo en declaraciones a Europa Press.

Según la colaboradora de televisión, Tamara y ella estuvieron comiendo en la misma mesa en la cena de Zimmermann. "Me parece de muy mal gusto a los 15 días comprártelo igual para ir a una boda. Que tú sabes que esta familia, todas las bodas, en Hola. Me van a quemar el traje", dijo muy molesta, ya que el vestido se puede viralizar y ella lo lució primero.

"Con la cantidad de ropa que tiene Zimmermann, ¿no había otro?", se preguntó. Al preguntarle si Tamara no le dijo nada sobre su vestido, Carmen aseguró que no a pesar de que estuvieron hablando un buen rato. "Así son las mujeres (...) No me parece muy polite (educada). Si fuera para un evento que no es una boda que la van a poner en Hola, porque esta gente todo lo que hacen sale en Hola... Pues no me importaría", dijo.

Intentando quitarle importancia, Lomana aseguró que no sabe cómo le quedaba el vestido a Tamara porque solo la vio de cintura para arriba. "Seguro que me queda a mí mejor", bromeó. "Si ella no lo hubiera visto, nos podría pasar a cualquiera.... Pero en fin, eso es que le encantó".

A diferencia de Carmen Lomana, que sí presumió del diseño de Zimmermann es sus redes sociales, Tamara no publicó ninguna foto con él puesto, a pesar de que es habitual que luzca su estilo en Instagram. En las pocas imágenes que hay de la empresaria en la boda de su primo, apenas muestra la parte de arriba. De hecho, trató de abandonar la iglesia por la puerta de atrás para evitar ser captada por los medios de comunicación, algo que finalmente no lo logró. Muy enfadada, Tamara se negó a responder a las preguntas de la prensa.

El pasado mes de marzo, tras los constantes rumores de infidelidad por parte de Íñigo Onieva, Tamara dijo que por su novio "pone las dos manos en el fuego". "Pues se va a quemar hasta las uñas", soltó Lomana, dejando caer que estas sospechas son ciertas. "Dicen que están sufriendo acoso", apuntaba la colaboradora. "No acoso, es que es evidente. Si le ven... Es una persona muy conocida y yo no quiero hablar aquí, pero si yo hablase, ardía Troya (...) Hay mujeres que aguantan lo que les echen y no quieren creer las cosas evidentes. Os lo cuento luego aquí, en secreto", apuntó.