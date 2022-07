Potomanía, celebrar divorcios y el Santo de Carmen Lomana

Descubro que existe una enfermedad llamada Potomanía. Personas que ingieren litros de agua. Una obsesión que puede incluso llegar a ser peligrosa. Probablemente es la consecuencia del exceso de estímulos de llevar una vida sana. Después de contar calorías, pesarse cada mañana, asfixiarse practicando crossfit y consumir té de cola de caballo, llega la moda del agua. Que, por otro lado, es hasta entendible dado el calor que hace. Pero sí, señores, en verano hace calor, y en invierno frío. ¡Menudo cambio climático!

Yo llevo desde ayer con dolor de garganta y tos, consecuencia de los aires acondicionados. Y si, también me hice mis test covid, que son ya casi como reliquias caseras que, cuando se agoten en nuestras casas, dudo que vayamos a comprar más. Pero en la farmacia, comprando unos Ibuprofenos para hacer más llevadero mi estado, la señorita que me atendió me ha insistido en que me realice otro test. Parece que desde que el Covid ha aterrizado en nuestras vidas, no puede haber otros virus o infección. Todo tiene que ser Covid. Ya nadie tiene derecho a enfermar por coger frío y dormir con el aire acondicionado.

Leo que ahora se celebran también los divorcios. Y es que hace escasas semanas una mujer compartía en Tik Tok un video en el que celebraba el divorcio (es más: fue su familia la que le organizó aquello). Algo cada es vez más común en España. Nace esto en Estados Unidos, como la mayoría de las idioteces (Halloween o despedidas de soltera), en 2008, a raíz del libro The Divorce Party Handbook de Christine Gallagher, una mujer cuya profesión era organizar de "despedidas de casados" en Los Ángeles desde 2008.

Desconozco cuál es el orgullo de reconocer socialmente que uno se ha equivocado eligiendo a la persona que no debía ser, después de haber jurado amor eterno (para los que han contraído matrimonio por Iglesia). Entiendo que haya casos en los que se deba recurrir al divorcio, pero hacer un festejo de ello, me provoca mucha tristeza.

Celebrar el divorcio pudiendo celebrar su santo… No quedan personas que celebren su santo. Las tradiciones católicas se están perdiendo. Pero Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a dar un fiestón en el Hotel Santo Mauro, rodeada de buenos (y conocidos) amigos, con los que brindamos por la Virgen del Carmen (que por cierto, oficialmente es hoy, 16 de julio) y, ya de paso, por su cumpleaños para el que quedan dos semanas.

Aun con 40 grados y sin que nadie padeciera potomanía (era una velada etílica e idílica), Carmen tan floral y alegre, vestida de Zimmermann y con joyas de Bvlgari y Dior, bailaba al son de "Pero sigo siendo el Rey" interpretada por Mariachis, y después por bulerías con la voz de Davinia Jaén (a quien conocí en la Feria de Abril). Entre sorbo y sorbo de Marqués de Riscal o algún exótico cocktail elaborado por Schweppes, reímos como nunca. Mi compañero Bertie Espinosa acudió con su cámara Leica (una joya de la fotografía) para inmortalizar momentos de magia y felicidad cual regalo para Carmen.

Influencers como Marta Carriedo, Carla Hinojosa, Mónica de Tomás, o personalidades del corazón como Alba Carrillo, arroparon a una Carmen más iluminada que de costumbre. También empresarios y directivos como Fernando Martínez de Irujo (que hizo doblete como Bertie y yo, que primero estuvimos en la fiesta de la Embajada de Francia compartiendo impresiones con Marlaska -esto es un capítulo aparte-). Luis Gasset, Veva Longoria, María Eugenia Yagüe, Mario Vaquerizo con Alaska, Guiomar Álvarez de Toledo, Rocío Monasterio con Iván Espinosa de los Monteros, y una larga lista de amigos de toda la vida de Carmen, en una fiesta cuya organización y decoración ha sido a cargo de Olga, la cabeza pensante de la famosa app ‘Me Caso’. Es la familia que Carmen Lomana ha elegido. Y me ha encantado poder acompañarla en una fecha tan especial.