Los caninos ausentes de Leonor y lo que pasó para que Letizia y Felipe Varela se "desvinculasen"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para tratar largo y tendido todos los asuntos de la actualidad social. Incluyendo la presentación en antena de Sara Escudero, responsable del perfil de Instagram "Letizia, de Princesa a Reina", donde se analizan con detalle todos los looks de la mujer de Felipe VI para sus seguidores.

Durante la entrevista en esRadio, Escudero desveló aspectos muy concretos de la apariencia de Letizia, Leonor y Sofía. Como, por ejemplo, y ya que es odontóloga de profesión, la ausencia de los dos dientes caninos de Leonor. "Suele pasar en adolescentes. La Princesa tiene eugenesia de los dos caninos y la veremos sin esas piezas un año o dos más. No sabemos si salen, yo creo que no los tiene realmente, podría ponerse implantes a partir de los 18, de modo que hay que esperar".

Por su parte, la infanta Sofía lleva ortodoncia, recientemente de porcelana, que "No se nota". La Reina tampoco se ha librado, ya que ha lucido en ocasiones "algo parecido a unos brackets", quizá unos "alineadores transparentes porque no tiene los dientes iguales" a cómo los lucía hace un tiempo.

Respecto a la apuesta específica en cuanto a moda, se habló en esRadio de la apuesta delibrada por diseñadores españoles tanto en Letizia como en Leonor y Sofía... aunque quizá no lo suficiente. "Me gustaría que apostase más por la moda española. Está haciéndolo pero me gustaría que diese un paso más allá. Tenerlo de escaparate.

A este respecto se comentó también cómo Letizia y el que era su diseñador de cabecera, Felipe Varela, poco a poco han ido tomando caminos distintos. "Ellos de manera amistosa decidieron cerrar ese vínculo pese a que su amistad es fuerte. Es amigo pero no diseñador. Me parece bien porque dar toda la importancia a un diseñador por muy español que sea cierra la puerta a otras marcas nacionales e internacionales".

La autora de la página "Letizia de Princesa a Reina" confesó, por último, cuál es su look favorito de Letizia: el vestido rojo de Lorenzo Caprile que la Reina utilizó en Dinamarca recientemente.