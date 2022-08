Vello en tiempos revueltos

Lo de que "usted no tiene pelos en la boca porque no quiere" y "el vello es bello" lo dijo la misma persona. Mientras los medios quieren depilarles a ellos, a nosotras pretenden poblarnos de pelo corporal. El mundo del revés. Y los calzoncillos del otro lado, para un segundo uso basado en la economía circular del verso y anverso. Debe ser metaverso.

Y es que estos días la prensa se ha llenado de titulares del tipo de "Laura Escanes -la mujer de Risto- normaliza el vello corporal". Cuando me detengo a leer a fondo, y veo la foto, resulta que hablamos de un vello lolitero (color dorado tan suave como la piel de un gatito bengalí recién lavado). Es hasta gracioso. Y ella, tan contenta, compartía los muchos halagos recibidos (esperaba críticas).

Y yo me pregunto… si la reacción hubiera sido la misma en caso de ser un vello de color negro… Es que hasta para los pelos los hay que son racistas. Ya saben. No es lo mismo un pelo negro en el gazpacho que uno rubio. Compruébenlo sino.

Más allá de normalizar y aceptar que en un momento dado una pueda (y quiera) salir de casa (o del barco) sin depilar, parece que nos estamos obsesionando con intercambiar los roles de género y de vello.

Laura Escanes muestra el vello de sus piernas.

Acumulo años de profundo análisis social en Occidente en los que concluyo que el que el vello en el abdomen masculino está en peligro de extinción. Ya casi no quedan hombres de "pelo de cuello" para abajo.

Y, por si mis vaticinios les supieran a poco (o a pelos), recordemos que la polémica campaña del ministerio de Igualdad tampoco se ha quedado corta en esta materia. Por alguna extraña razón Montero y sus publicistas: ilustres ilustradores, expertos en la identidad de género y las infinitas siglas LGTBInfinito, no sólo le han robado a Sian Green-Lord su imagen y cambiado su pierna ortopédica por una natural; sino que, además, para más inri, le han adherido pelos en las axilas.

Así que, por rematar mi escrito en la línea de la era de la sostenibilidad, y para seguir con el apoyo al "Departamento de la zona regional (también) en apoyo a la ecología" -me han llamado ya cerca de 10 veces para vender no se sabe bien el qué-, les recomiendo que, si estos días los pasan con familiares y allegados, practiquen el "baño polaco": ingles, cara y sobaco. No podríamos ser más sostenibles en tiempos de insostenibilidad política y social.