Teria Yabar: "La Reina en minifalda me pareció una imagen chocante"

Teria Yabar siempre está al pie del cañón. Ha estado unas semanas de vacaciones en La Provenza y ya está de nuevo en su tienda, en pleno barrio de Salamanca en Madrid, preparando la nueva temporada. "El verano ha ido bien de ventas, afortunadamente, porque ha venido mucha gente de Latinoamérica con ganas de estar en Madrid y disfrutar, y eso nos beneficia muchísimo. Eso no quita que las expectativas que tenemos para el otoño nos den mucho miedo, la ropa no es como el oro, que lo puedes guardar, esto es perecedero y hay que darle la mayor salida posible. Mi clienta demanda un poco de todo, pero yo creo que sobre todo ropa especial, por eso la primavera-verano es muy buena porque hay muchas bodas, graduaciones, que las niñas quieren un vestido largo, distinto, y en la prenda de sport quieren una prenda que hable por sí sola". Así lo contó.

Al preguntarle qué opinaba a cerca del estilo de la Reina, la Princesa y la Infanta a la hora de vestir, así lo manifestó. "A Leonor y Sofía las veo que visten como niñas de su edad, pero a Doña Letizia la veo a veces un poco fuera de lugar, a mi me chocó muchísimo, no la foto del short con las zapatillas bajas, porque eso está bien, pero la foto en la que estaba con sus tres hijas con la minifalda, y esos tacones, aunque fueran alpargatas no dejaban de ser tacones. Además de estar al lado de Doña Sofía, me pareció que ella no podía estar como sus hijas. Hay quien opina que estaba en su tiempo libre, y yo pienso que una Reina no tiene tiempo libre cuando está de cara al público, lo tendrá cuando se esconda ahora para disfrutar de sus vacaciones privadas. Me parece una imagen chocante. Tengo que decir que la Reina me parece la más guapa de las 3. Yo no digo que no pueda lucir una minifalda por edad, no la puede llevar por estatus, me parece totalmente impropio. Ella no va a Mallorca de vacaciones, va por obligación". De esta manera lo explicó.

Teria nos adelantó lo que se va a llevar este invierno. "Vamos a ver mucho punto de seda, que es un material muy cómodo, vestidos camiseros, lana, muchos jerseys, pantalones cargo, que van a ser la estrella de la temporada, y siempre se va a encontrar un vestido para una fiesta, una boda, para un día especial".