Najwa Nimri, la estrella en el desfile de lencería de Andrés Sardá

La firma Andrés Sardá presentó este jueves una colección lencera inspirada en las musas de Hitchcock. Núria Sardá, directora creativa de la firma, ha recurrido a referencias cinematográficas para presentar este jueves en la pasarela madrileña una lencería en la que la diversión ha permitido ver la ropa interior de Maléfica, sensual en negro, a una dulce y pícara Caperucita Roja, embarazada.

Treinta propuestas con una modelo de excepción, Nawja Nimri, que se confiesa seguidora de la marca. La actriz ha abierto y cerrado el desfile donde la fantasía se ha situado frente a clásicos de la marca, que también ha presentado un baño íntimo. La decisión de desfilar ha tenido que ver con su vínculo con la firma. "Tengo lencería suya, de hecho la traía puesta sin saber que era Sardá", aseguró, confesando que le gustan las transparencias y el encaje: "Siempre que puedo lo utilizo".

"Me rodeo de gente que me propone cosas muy interesantes para lucir en esos momentos especiales", confesó. La actriz también desveló que los diseñadores son generosos a la hora de enviarle prendas, "pero me pruebo uno, no paso horas dedicándole tiempo".

Recién llegada del Festival de Venecia, ha recibido el premio Filming Italy Best Movie Award 2002, un galardón que ya tienen actrices como Isabelle Huppert, Paz Vega o Julianne Moore.

La nuevas propuestas de Andrés Sardá forman parte de "una colección diversa que conecta con las nuevas generaciones", tal y como explicó a Efe Nuria Sardá, y una puesta en escena y piezas muy visuales, pensando en una comunicación dirigida a las más jóvenes.

Satisfecha con el resultado de la colección, Sardá asegura que está dispuesta a seguir al pie del cañón. "Hemos salido de una crisis sanitaria que nos ha perjudicado económicamente y entramos en otra, pero hay que seguir haciendo cosas", comentó argumentando que las ventas, de momento, no se han resentido.