Por qué se ha puesto de moda comer crema de arroz en deportistas

Para desayunar o merendar, como pre-entreno para los entrenamientos full body o como post-entreno para las etapas de volumen, la crema de arroz y la harina de avena son, por su valor nutricional, dos aliadas perfectas para ganar más músculo. Además se trata de un par de alimentos que, gracias a su versatilidad, se pueden tomar batidos en leche, como porridge o en forma de pastel, galletas, bollos, magdalenas...

Es por ello que la crema de arroz podría encajar bien en prácticamente cualquier plan de alimentación diaria, siempre que se ajuste a sus objetivos de macronutrientes y se ajuste a su presupuesto diario de calorías. Sin embargo, presenta pros y contras. Al igual que numerosos carbohidratos amiláceos, es rico en calorías, sin embargo, es un alimento único, es decir, sin azúcares añadidos ni ingredientes activos artificiales, se procesa mínimamente y es fácilmente digerible.

Otro de los puntos positivos de este alimento es que, además de favorecer el aumento de la masa muscular, hace que tu masa se mantenga tras la práctica de cualquier tipo de deporte, que eliminemos toxinas de nuestro organismo, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a controlar los niveles de colesterol y la presión arterial, mejora la digestión y reduce el apetito.

La proteína que proporciona la crema de arroz es perfecta para aquellos que están buscando crecer en músculo y que, por lo tanto, tienen un gran desgaste de energía en sus entrenamientos. También es un buen ingrediente para recuperar musculatura tras una lesión o para reforzar los músculos en momentos en los que se busca definir.

Revisión de crema de arroz

Algunas personas cuestionan si la crema de arroz es una mala elección debido al hecho de que a menudo se incluye dentro de la clasificación de "carbohidratos blancos". El mejor lugar para abordar este problema sería revisar la disputa entre arroz silvestre y arroz blanco, debido a que, por supuesto, la crema de arroz proviene del arroz, blanco o marrón.

El arroz silvestre es algo más saludable que el arroz blanco. El arroz integral de grano entero es prácticamente sin refinar, ya que solo se eliminó el casco y eso no causa grandes pérdidas de nutrientes. Cuando el arroz integral se procesa un poco más (molido) para hacer arroz blanco, se eliminan el salvado y la mayoría de la bacteria. Esto también elimina algunos nutrientes.

Si el arroz se procesa mucho más puliéndolo, eso elimina otra capa del grano, ofreciéndole un color blanco incluso más brillante y una textura sedosa y extremadamente sabrosa. El pulido también puede duplicar la vida útil de seis meses a un año, sin embargo, la razón es que elimina las grasas saludables que son propensas a la oxidación.

Así que desde una perspectiva de nutrición y salud, el arroz rallado y pulido ha perdido los necesarios ácidos grasos, casi toda la fibra, la mayoría de las vitaminas B y dos tercios del hierro. Esta es la razón por la cual en los Estados Unidos, el arroz blanco completamente molido se mejora con vitaminas B y hierro al agregarlos nuevamente al arroz blanco molido.

¿Qué pasa desde el punto de vista de la pérdida de peso? ¿Realmente no es mejor el arroz integral para la pérdida de grasa? No necesariamente. Si se combinan las calorías ingeridas, no debe haber diferencia en la pérdida de grasa. Desde el punto de vista de la pérdida de peso puro, 300 calorías son 300 calorías ya sea de arroz blanco o marrón, por tanto, lo que hace la diferencia es cuántas calorías se ingieren al día.

Cuándo y cómo tomar la crema de arroz

Lo ideal es incluir esta especie de papilla en la alimentación para desayunar o como merienda, pero sobre todo, es bueno tomarla antes del entrenamiento de full body o justo después de los entrenamientos de fuerza. Se puede tomar en papilla, pero también en forma de porridge (más espeso y que puedes tomar también caliente en el desayuno), en forma de batido añadiendo leche o alguna bebida vegetal, y hasta en magdalenas o bizcochos healthy.

Beneficios de la crema de arroz

Este es un hidrato limpio que, al no contener gluten, es más fácil de digerir y se asimila relativamente rápido. Gracias a su fácil absorción, se puede consumir la crema de arroz como pre-entreno para tener energía o como post-entreno para recuperar e hipertrofiar. Es decir, es una excelente opción si lo que se busca es subir de peso en una etapa de volumen, además, es antioxidante y ayuda a controlar los niveles de colesterol.

La crema de arroz es fácil para el estómago . Es popular por su uso como comida para bebés. Del mismo modo, el arroz es trigo totalmente gratis y sin gluten. Comer sin trigo y sin gluten se ha convertido en una tendencia de moda de moda, sin embargo, hay un número considerable de personas con intolerancia genuina o incluso enfermedad celíaca. La crema de arroz es otra opción libre de gluten.

. Es popular por su uso como comida para bebés. Del mismo modo, el arroz es trigo totalmente gratis y sin gluten. Comer sin trigo y sin gluten se ha convertido en una tendencia de moda de moda, sin embargo, hay un número considerable de personas con intolerancia genuina o incluso enfermedad celíaca. La crema de arroz es otra opción libre de gluten. Buen cambio de avena (o cereal frío). La harina de avena es uno de los carbohidratos amiláceos más populares entre los deportistas, pero la variedad es buena de vez en cuando. Pueden intercambiarse perfectamente la crema de arroz con la harina de avena para una alimentación más completa.

(o cereal frío). La harina de avena es uno de los carbohidratos amiláceos más populares entre los deportistas, pero la variedad es buena de vez en cuando. Pueden intercambiarse perfectamente la crema de arroz con la harina de avena para una alimentación más completa. Caloría densa . ¿Cómo podría la alta densidad de calorías ser un pro y una estafa? Bueno, depende de cada cuerpo y los objetivos. Los atletas profesionales, las personas que desean ganar masa corporal magra y cualquiera que consuma muchas calorías puede usar la crema de arroz como una fuente diaria fácil de consumir de calorías de carbohidratos amiláceos o usarla como comida carbonatada.

. ¿Cómo podría la alta densidad de calorías ser un pro y una estafa? Bueno, depende de cada cuerpo y los objetivos. Los atletas profesionales, las personas que desean ganar masa corporal magra y cualquiera que consuma muchas calorías puede usar la crema de arroz como una fuente diaria fácil de consumir de calorías de carbohidratos amiláceos o usarla como comida carbonatada. Es saciante y da energía rápido . La crema de arroz se usa como pre-entreno básicamente porque da energía en poco tiempo. Los expertos calculan que hay que tomarla unos 40 minutos antes de llegar al gimnasio. Además, el arroz de por sí es un cereal saciante, si además le agregamos agua, proteínas, canela, o chocolate, frutas y otros extras, estamos creando un plato variado que hará que nos quedemos saciados varias horas.

. La crema de arroz se usa como pre-entreno básicamente porque da energía en poco tiempo. Los expertos calculan que hay que tomarla unos 40 minutos antes de llegar al gimnasio. Además, el arroz de por sí es un cereal saciante, si además le agregamos agua, proteínas, canela, o chocolate, frutas y otros extras, estamos creando un plato variado que hará que nos quedemos saciados varias horas. Controla los niveles de colesterol. El arroz integral tiene multitud de beneficios y entre ellos está la fibra. Son hidratos de carbono de buena calidad y aunque su absorción es rápida, la fibra ayuda a reducir los niveles de azúcar, a limpiar el organismo de toxinas y residuos, y eso implica también que ayuda a limpiar nuestras venas y equilibra los niveles de colesterol. Así mismo, regular el tránsito intestinal, ayuda a que los nutrientes se absorban en los intestinos, y una fluidez fecal es sinónimo de salud, por lo que se reducen las posibilidades de sufrir cáncer de colon.

Desventajas de la crema de arroz