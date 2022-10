Don Julio, mujeres bigotudas y otras cosas del montón

Hace dos días asistía a Lula, el club de moda de Madrid. Para quienes no lo sepan, Lula es la discoteca de Iñigo Onieva, entre otros, hablando en mainstream. O lo que es lo mismo: el lenguaje de masas. En Lula la música siempre suena. O eso oímos. Muy llorona (como la canción). Pero la fiesta cambia. Y eso es lo que cuenta, que cambie la movida. Y si hay tequila, mejor. Don Julio. Con nombre de señor y del Barrio de Salamanca, pero a la mexicana. Diageo mediante.

Porque, para qué engañarnos, media Salamanca (Barrio) es de ellos. Y así que sea. La fiesta se llenó de personas que han decidido embellecer sus pieles rellenándolas de calaveras y demás. Incluso Genoveva Casanova, como alma del encuentro. Quien dice embellecer, también agredir: tuve que negarme a que me la pintaran, pues la tengo sensible. Pero ojo con Genoveva. Qué belleza…!

Sobre mi piel sensible… Sensible como todos los que no se van este puente. Y los puentes nos hacen ser mejores. O eso creo. Aunque les escribo desde el Hotel Bless de la Calle Velázquez mientras observo una enorme instantánea de Frida Kahlo y pienso en lo pionera que fue con el pelo en ceja (uniceja). Y con bigote. Es la típica mujer bigotuda. Se empoderó antes de que el empoderamiento se convirtiera en la nueva religión. La depilación láser no existía. Si ella la hubiera conocido, quizás se la hubiera hecho. O no. Porque ese compañero sentimental que tuvo, pintor también, las prefería salvajes. Ahora, la cocina de Bless es de 10. Pero me pregunto porqué tanto mirar a México teniendo España en España. Hay cosas que uno nunca va a terminar de entender…