Nueva y sensual portada de Victoria Federica, que desvela sus dos grandes "influencias"

Nueva y sensual portada para Victoria Federica de Marichalar. Tras debutar por todo lo alto en ¡Hola! y repetir en otras publicaciones, esta vez es In Style la que ha recurrido a la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar para adornar sus páginas con una serie de estilizadas imágenes.

Victoria Federica saca en ellas su lado más desinhibido hablando, de paso, de su idea del estilo y la moda. "Tengo un estilo propio, pero mi padre y mi madre han sido las dos grandes influencias de mi vida", asegura.

Victoria Federica en portada | In Style

Se trata de una entrevista y una sesión de fotos especial, ya que tiene lugar por el 18 aniversario de la revista en España y de cara al especial del mes de diciembre, en plena Navidad. Un número en el que aclara que mantiene contacto constante con sus primos de la Familia Real.

"Observar la manera de vestir de mis padres ha sido una ventaja porque he visto con normalidad el seguimiento de las tendencias y me ha permitido tener, desde hace tiempo, un gusto personal bastante definido", explica.

Con esta loa a sus padres, Victoria Federica deja claro que de su padre ha heredado el gusto por la moda, y de su madre la afición por las prendas de corte clásico, pero sin renunciar tampoco a una nota personal, el factor sorpresa que se esperaría de una joven de 22 años.

En suma, Victoria Federica tiene claro quién es y el lugar que ocupa. "Trato de ser lo más independiente posible en las decisiones que tomo porque eso me hace responsable también".

¿Está el futuro de la "instagramer" más mediática de la Familia Real en las redes sociales? No lo tiene claro, y de hecho Victoria Federica aún no se cierra puertas. "Ahora estoy en una etapa de aprendizaje, pero desde el principio he tenido claro que quiero que mi trabajo se enfoque en proyectos a largo plazo que me permitan ir conociendo todas las etapas del proceso".