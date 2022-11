La reina Letizia se retoca el pelo tras el desencuentro con una señora por sus canas

La reina Letizia comenzó la agenda de la semana este lunes por la mañana presidiendo la décima edición de la Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de la Abogacía de Madrid bajo el lema "Normalizar la Igualdad, un esfuerzo compartido". La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y acaparó todas las miradas por su nuevo corte de pelo: una media melena con movimiento de la que presumió orgullosa.

El corte llega días después del desencuentro que la Reina tuvo con una mujer precisamente por su pelo. Ocurrió en Valencia, donde se entregaban los Premios Jaume I. Los Reyes se acercaron a saludar a los ciudadanos y doña Letizia tuvo una tensa conversación con una señora que en la Feria del Libro de Madrid le dijo que se tapara las canas y se hiciese unas mechas. "Eso lo puso la prensa. Yo lo que le dije es que se aclarara un poquito el pelo", se oye decir a la mujer en un vídeo compartido por la cuenta de Instagram de Sara Escudero, @letizia_de_princesa_a_reina.

Letizia, la semana pasada en Valencia

"La situación era muy embarazosa para la Reina. Yo notaba que se quería ir. Era una situación rara y como estaba al lado decía ‘ya conmigo no se va a parar’. Esta fuera de lugar lo que le ha dicho, no lo entiendo. ¿Por qué se tiene que meter con el pelo de una persona independientemente de que te pueda gustar más o menos que lleve canas o no lleve canas?", se preguntó Escudero, odontóloga de profesión y analista del armario de la Reina.

El nuevo corte de Letizia no es muy llamativo pero sí evidente, además de ser lo más nuevo de su estilismo. Este lunes lució un moderno top de cuero negro con tachuelas de Uterqüe, pantalones de traje de cuadros de Hugo Boss y su elegante abrigo de paño rojo de la misma firma, que ha optado por llevar sobre los hombros.

El martes 29 tendrá lugar una de sus citas preferidas: la entrega del Premio de Periodismo "Francisco Cerecedo", que este año ha sido concedido a Pilar Bonet. El premio lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.