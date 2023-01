Cómo ampliar el interior de tu casa y el exterior con un porche, una pérgola o un cerramiento

Cuando el espacio se queda pequeño en una casa, ya sea porque se ha ampliado la familia o porque ya no nos resulta práctica o lo suficientemente amplia tal y como era, llega el momento de valorar una ampliación o reforma. Pero, ¿cómo se pueden extraer metros extra en una vivienda cuando los metros cuadrados son los que son?

Pues lo cierto es que es posible y que existen varias formas interesantes de conseguirlo.

Ideas para ganar espacio en el interior

En el interior de la vivienda se han puesto de moda las cocinas abiertas al salón como opción para ganar amplitud. El uso de muebles funcionales, como por ejemplo el sofá cama o las mesas plegables, también son una gran idea para ganar espacio.

En viviendas con alguna estancia que dispone de una altura importante, se pueden instalar estructuras elevadas que permitan ganar espacio para una cama, o incluso crear una nueva habitación. Éste es el caso que mostramos a continuación, un nuevo techo totalmente transitable permite crear un amplio espacio encima del salón de la vivienda.

Renovar el interior de la vivienda | Pergomadera

Ideas para ampliar una vivienda en exteriores

En el exterior, cuando tenemos una terraza o un jardín lo tenemos aún más fácil, podemos ampliar la casa mediante la instalación de un porche o un cerramiento acristalado. Y es que convertir un espacio abierto en uno cerrado y climatizado, como ocurre precisamente con los cerramientos, es una alternativa que multiplica el espacio útil en cualquier época del año, añadiendo de una forma relativamente sencilla ese espacio extra que se necesita y sumando una habitación o sala adicional a todo el conjunto de la vivienda.

Realizar un cerramiento es siempre una buena idea para aprovechar rincones en desuso muy típicos en áticos y terrazas de pisos, para ganar metros útiles en general, o para añadir luz a nuestro hogar al mismo tiempo que conseguimos una mayor sensación de confort y una mayor conexión con el exterior de la vivienda, pudiendo gozar de esa conexión durante todo el año y no solo en verano. Pero, ¿qué tipo de material y tipo de cerramiento puede instalarse en una casa para incrementar espacio?

Mostramos a continuación varias ideas que podemos encontrar en la página de Pergomadera que te serán de gran utilidad a la hora de diseñar la ampliación de tu vivienda.

Pérgolas con toldo o acristaladas

Si buscamos una solución con el mayor grado de protección y de luz posible, esa sin duda es la pérgola acristalada con techo de cristal, con la instalación de puertas y ventanas de PVC si queremos algo más tradicional, o con cortinas de cristal, plegables o correderas, si no deseamos ningún tipo de perfilerías y bastidores que rompan la visión del exterior. Además, a este cerramiento de una pérgola se le pueden añadir toldos exteriores o interiores con los que poder disfrutar del espacio igualmente en los días de más calor.

Renovación de exteriores | Pergomadera

La funcionalidad de la pérgola se amplía increíblemente con un acristalamiento integral, como el que vemos en la vivienda de esta fotografía, creando un nuevo espacio elegante y versátil, ideal para cualquier clima.

La ventaja de instalar una pérgola de madera como la de la imagen reside en que podemos rematarla con diferentes cubiertas y cerramientos de cristal. Aun así, la recomendación principal a la hora de diseñar una pérgola o un cerramiento es estudiar los proyectos que ya han realizado otras personas en sus viviendas, como por ejemplo las que podemos ver en esta página de Pergomadera.

Porches de madera cerrados

Si tienes la suerte de contar con un porche en tu hogar y no quieres usarlo solo cuando haga buen tiempo, debes saber que existen muchas opciones a la hora de remodelarlos y darles un sentido más útil.

Si lo que te preocupa es que la remodelación o cerramiento del porche le reste valor a la casa o le quite luz, no te preocupes, porque con el debido asesoramiento eso no ocurrirá, como vemos en este cerramiento de porche de madera en el que se han pintado las vigas de color blanco para ganar luminosidad, y se ha utilizado la madera de pino, que también es un material muy fresco.

Porche de madera | Pergomadera

Por otro lado, si aun así se tiene miedo de que las cubiertas de madera para el porche resten luminosidad a todo el conjunto, existe la posibilidad de incorporar una ventana tipo velux, como vemos en la siguiente fotografía.

Ventanas velux en el techo | Pergomadera

Porches con pérgolas acristaladas

El cerramiento con una pérgola acristalada siempre es una buena inversión para aquellos que deseen una buena panorámica del exterior y quieran sentirse fuera todo el tiempo sin tener que renunciar a hacerlo en los meses más adversos climatológicamente hablando. Por eso, este tipo de cerramiento es ideal para aquellas casas que dispongan de un hermoso jardín en el que poder tomar el sol también en invierno disfrutando de las vistas. Y esto es precisamente lo que podemos ver en este proyecto de cerramiento de pérgola acristalada con techo motorizado; hace de solárium cerrado durante el invierno, pudiendo volver a abrirse de nuevo en los meses de más calor.

Porche con pérgonal acristalada | Pergomadera

Cerramiento de terrazas

Los cerramientos de terrazas no son solo aptos para grandes viviendas, pudiendo realizarse también en áticos o en pisos en los que se cuente con una pequeña terraza anexa al salón o a alguna habitación sin pocas opciones de uso reales.

En viviendas tipo chalet, muchas veces se puede crear una terraza en altura a partir de una nueva estructura que juntamos a la vivienda. Es lo que ocurre en el proyecto que mostramos a continuación en el que se construyó toda una terraza sobre estructura de madera, y posteriormente se realizó un cerramiento con cortinas de cristal; de este modo se consigue el máximo de luz en el interior de la nueva terraza.

Terraza con cerramiento | Pergomadera

Cerramientos acristalados y orientados

Cuando se va a acometer un cerramiento, la utilización de ventanas y cristales energéticamente eficientes es fundamental para un correcto aislamiento, pues si lo que queremos es incorporar un espacio útil al hogar, deberá ser igual climáticamente que el resto de estancias. Los cerramientos acristalados son ideales para este fin, pudiendo ser cerramientos con cortinas de cristal o cerramientos de porches con ventanas laterales, etc. Todo dependerá también de las dimensiones y de la orientación de la terraza o porche que queramos unificar a la casa, para lo que deberán asesorarnos los profesionales.

Cerramiento de porche | Pergomadera

Y lo cierto es que la orientación no es un problema, pues las terrazas y porches con ventanas laterales también se pueden convertir fácilmente en salones hogareños, salitas de estar tipo invernadero, gimnasios o salas de juegos llenas de luz para los más pequeños, al igual que en este fantástico proyecto de cerramiento tan acogedor, donde se puede seguir conectado al exterior y a la naturaleza sin perder confort.

Cerramiento con pérgola acristalada | Pergomadera

Como hemos podido ver, el cerramiento es la opción más recurrente y práctica de optimizar el espacio y de ganar luz natural y superficie incorporando a la casa zonas de exterior poco o nada útiles. Los cerramientos pueden ser de distintos tipos adaptándose a las características arquitectónicas del espacio, al mismo tiempo que a los gustos y preferencias de cada uno. Y es que no importa tanto como sea la casa o el espacio con el que contemos, sino cómo sepamos sacarle partido para ganar el mayor número de metros adicionales posibles.