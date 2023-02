¿Cuáles son las costumbres decorativas más sorprendentes de los españoles?

Escoger un hogar y comprarlo es un primer paso, después llega el momento de la decoración tanto de los muebles como electrodomésticos, lámparas etc. Los colores y el estilo de la decoración va con cada persona pero hay cosas que no faltan en ningún hogar español.

Si bien es cierto que en los hogares españoles existen objetos que resultan sorprendentes para aquellos visitantes de otros países, uno de ellos, por muy llamativo que resulte son las persianas. No hay casa en España que no tenga persianas ya que vienen de fábrica, además sin este elemento más de uno no podría conciliar el sueño, pero en cualquier país de Europa no es algo tan común. Además de las persianas, existen varios elementos que son básicos en los hogares españoles y que resultan desconocidos o extraños en otros países.

En cuestión de decoración, la globalización está llevando al mundo a tendencias y estándares muy comunes en casi cualquier rincón del planeta. El origen de las modas o la apuesta por un determinado estilismo se propaga con gran rapidez algo que puede resultar enriquecedor y, a la vez, puede terminar mutilando la idiosincrasia y el encanto particular que cada país tiene acumulado a lo largo de la historia.

Sin embargo, a pesar de la globalización, cada país trata de conservar su propia identidad y eso, decorativamente hablando, da pie a ciertas particularidades y manías que los habitantes de otras regiones les puede llegar a entender.

Costumbres españolas que llaman la atención en el extranjero