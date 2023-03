Porque tu padre se lo merece, regálale estos productos gourmet

Nuestros padres se merecen lo mejor, eso es algo que todos tenemos en la cabeza a la hora de buscar ese detalle especial para el día del padre. El problema es que, aunque sea con la mejor intención, muchas veces no damos con el regalo perfecto o que, desde luego, pueda sorprenderles.

Por suerte, si no queremos tirar de los regalos de siempre como corbatas, camisas y el típico bote de colonia, podemos atrevernos a regalar algo que no, ya te aseguramos, no se va a quedar olvidado en el armario. Con este lote de conservas gourmet diseñados para regalar y que podrás encontrar en Arroyabe conseguirás que este día del padre sea uno que recordar.

El sabor, la calidad y la exquisita presentación de todos los productos gourmet que podremos comprar para el día del padre y otras ocasiones especiales directamente desde la página web de Arroyabe, te dejarán con un buen sabor de boca y con la seguridad de compartir algo más que momentos únicos con tus seres queridos. Un bocado que saborear al mejor precio y con el certificado de calidad con el que cuentan todos sus productos.

Poder regalar esto a nuestros padres en su día o en cualquier otra fecha que nos parezca importante, productos gourmet es algo más que un detalle. Es la seguridad de estar pensando en lo mejor para el mejor. Y esa sensación, solo es posible si se opta por adquirir productos de calidad nacional como los de Arroyabe. Si aún no conoces o has tenido la oportunidad de probar sus conservas quizás este próximo día 19 de Marzo sea el momento ideal.

Caja Regalo "Los 5 sentidos"

Empezamos la selección de los mejores lotes de conservas gourmet de Arroyabe con esta caja de regalos que incluye un amplio surtido de las conservas más selectas y donde, además, se incluye una botella de vino a elegir entre vino tinto crianza D.O. Rioja o vino blanco Viura.

Caja Regalo "Sabores del mar"

Cuando pensamos en las mejores conservas es inevitable que en nuestra mente y boca vengan esos sabores del mar que tanto nos gustan. Con esto en mente, Arroyabe ha creado esta caja de regalo con algunas de las conservas de mar más populares y exquisitas, desde el bonito del norte, atún claro o los mejillones de las rías gallegas y una cajita de sucedáneo de angula.

Caja Regalo Arrantzale

Terminamos esta breve selección de los mejores lotes de conservas gorumet de Arroyabe con esta caja de edición limitada. Todo un amplio surtido de conservas más selectas producidas en los Arrantzales de Bermeo. La importancia de estos productos para con el desarrollo del pueblo ha sido lo que ha creado una de las cajas de regalo más valoradas e importantes de las que produce la marca. Un sabor único y la oportunidad de seguir fomentando la labor de los maestros y productores de alimentos tan ricos, saludables y únicos como los que se producen en Vizcaya.