El Santuario del Cristo de los Gitanos se construyó gracias a la colaboración de la Duquesa de Alba y como es costumbre, hoy se ha visto a parte de la familia allí.

Eugenia Martínez de Irujo acudió al Santuario sin su hija Tara pero acompañada por su yerno, Manuel Vega, asegurando que "es muy emotivo". Un día que le recuerda especialmente a su madre, quien se dejó la piel para que esta Hermandad tuviera su ‘templo'.

En cuanto a la relación de su hija Tana Rivera con el empresario, Eugenia se ruboriza y pide que se les cuestione a ellos: "A mí no me preguntéis". Pero lo cierto es que no hay duda de que ambos están muy unidos ya que, a pesar de la ausencia de su hija, han quedado para ir juntos al Santuario.

Eugenia sí que confesó que se iba a reencontrar con su hija en horas: "Ahora voy a verla", ya que Tana "viene por la noche para ver los Gitanos y ahora voy yo a Triana". La hija de la Duquesa de Alba ha querido mostrar también su felicidad al haber podido ceder el terreno del Santuario a la Hermandad del Cristo de los Gitanos: "muy contentos, después de tantos años, ya se lo merecen".

Madre e hija coincidieron con unos elegantes atuendos y sendos "outfits" de motivos hippies pero de lo más elegantes y adecuados para estas fechas. Pese a que tanto Eugenia como Tana tienen estilos distintos, lo cierto es que en esta ocasión, y pese a las diferencias, parecían totalmente coordinadas como dos gotas de agua.

Eugenia Martínez de Irujo | Cordon Press

Se trata de dos conjuntos de dos piezas en negro y, en el caso de Tara, una blusa años 70 con motivos de colores y un pantalón de tiro alto y pierna ancha con zapatos de tacón. Eugenia, por su parte, optó por un dos piezas con pantalón negro y chaleco a juego con una camiseta de motivos transparentes.

Cayetano habla sobre su hermano

Por otra parte, Cayetano Martínez de Irujo también confesó el Jueves Santo que se trataba un día de lo más emotivo para toda la familia y los devotos del Cristo de los Gitanos por la procesión que tendrá lugar en unas horas.

Bárbara, Cayetano y Genoveva | Gtres

El hijo de la Duquesa de Alba nos confiesa que a pesar de no tener muy buena relación con su hermano Carlos, sí que existe una cordialidad, pero siguen existiendo diferencias entre ellos: "Sí, con Carlos tengo una buena relación y Eugenia y Fernando son mis hermanos, con los que me he quedado, Carlos también, pero tengo unas diferencias muy grandes con él. Me quedé impregnado con la trayectoria de mi madre y Carlos es muy diferente, pero el tiempo lo va acercando todo".

A pesar de esas pequeñas diferencias que en algunos momentos les han separado demasiado, Cayetano confía en el tiempo para solucionar estas desavenencias familiares: "si, hombre, si. Es difícil de explicar públicamente, es una cosa muy personal, pero nos llevamos bien".