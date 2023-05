Isabel Terroso está en una nube. En apenas 24 horas ha multiplicado los encargos en su taller, la sombrerería artesana Balel. El tocado escogido por la reina Letizia en la que, quizá haya sido su apuesta más arriesgada desde que pertenece a la Familia Real, es el causante.

El sábado a las once de la mañana, hora española, todos los ojos estaban puestos en la puerta de la sede de la Embajada británica en España. Unos minutos antes de que el reloj marcara esa hora, los Reyes de España franquearon el umbral rumbo a la abadía de Westminster para acudir a la coronación de Carlos III.

Todos los ojos estaban puestos en el diseño que iba a lucir la reina Letizia, que la noche anterior había hecho un guiño a la cultura británica luciendo un diseño verde de una de sus modistas de renombre, Victoria Beckham.

En sólo unos segundos, pudimos ver el vestido elegido para la ocasión: un dos piezas con bordados en la pechera y corte peplum a la cintura en un rosa que algunos han definido como capote, y los más atrevidos como el corporativo de la muñeca Barbie. Se trata de un diseño de Carolina Herrera del mismo color que el bolso y los zapatos.

Original tocado

Sin embargo, el sombrero elegido por nuestra soberana se llevó toda la atención. Minutos después, sabíamos que su autora de Isabel Terroso, una sombrerera que ya fabricó para Letizia el tocado que lució en la misa en recuerdo del duque de Edimburgo.

Terroso, una ingeniera agrónoma que dejó su trabajo en la construcción militar naval para dedicarse a la sombrerería, explica a Libertad Digital-esRadio que hasta el último momento no sabía si doña Letizia iba a lucir su creación. "Lo creía al 95 por ciento", confiesa. Se trata de un original trabajo que recuerda a los diseños franceses de los años 50. "Es un homenaje a la historia de la moda, a Dior, al New Look". Aunque está creado con una paja especial antigua que se puede mojar, la lluvia era la principal preocupación de la sombrerera: demasiada agua hubiera hecho que perdiera todo su apresto.

También es de tul vingage la redecilla que recubre el diseño, una tela antigua que Isabel considera una joya porque la encontró después de una de sus muchas búsquedas, y que casualmente coincide totalmente con el color del traje de la reina. "Era una señal, ese vestido estaba hecho para ese sombrero". Terroso prefiere no explicar quién contactó con ella a la hora de hacerle el encargo. Pero sabe a ciencia cierta que a la reina le gustó el diseño: "Ella busca la comodidad y un estilo más lady, más francés". Bastante alejado de los diseños que coronan las testas británicas, por otro lado.

A la pregunta de qué otro tocado le ha gustado en la ceremonia de coronación, la diseñadora responde sin pensarlo: "El de Kate Middleton, sin duda. La combinación de hilo plateado, la pedrería, los espacios entre las hojas… yo soy muy lady y Kate también".

Por cierto, la creadora se toma a broma que la reina, siempre pendiente del teléfono, haya elegido este look que tapaba la mitad de su cara para que las cámaras no captasen dónde estaba centrando su atención.