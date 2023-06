La localidad tinerfeña de Santiago del Teide celebró anoche la final del concurso de Mister International Spain. Entre los 52 candidatos el representante de Islas Baleares, Tony Company, fue el que consiguió alzarse con la banda que le convierte en el hombre más guapo de España y que tendrá que competir en el certamen internacional que se celebrará dentro de unos meses.

"Estoy muy sorprendido, emocionado y con mucha ilusión. No me esperaba ganar aunque sí llegar a la final", dijo Tony, que mide 1,90 metros y de deportes practica hípica -tiene cuatro caballos- y va al gimnasio. "Me veía como favorito pero también pensaba que podía pasar cualquier cosa. Todos mis compañeros también se lo merecían. Nos hemos llevado muy bien y me han dado la enhorabuena. Siento que mi familia no haya podido venir pero lo han seguido en todo momento, acabo de hablar con ellos ye están muy emocionados. Sobre todo mi novia, que está muy feliz. Cuando le dije que me iba a presentar al certamen al principio le costó asimilarlo, pero después lo aceptó y está muy satisfecha. Llevamos un año de relación".

El mallorquín continúa: "Estoy abierto a todo lo que venga una vez que he conseguido este galardón. Si tuviera que trasladarme a la península lo haría sin problema. Llevo tiempo preparándome para este certamen porque salí elegido Mister Baleares hace un año y medio y por eso he podido presentarme a este".

"Tengo un trabajo que me gusta mucho. Soy agente inmobiliario y alquilo mansiones a gente con un nivel adquisitivo muy elevado, tanto nacionales como extranjeros", dice el modelo.

Tony está muy volcado en dar voz a las enfermedades raras para su investigación, ya que tiene un familiar que padece ataxia degenerativa. "Suele aparecer a partir de los 50 años, ataca al sistema nervioso desde el habla hasta el equilibrio con una gran tos y es una enfermedad muy poco conocida. Es hereditaria y todavía se tiene que investigar mucho acerca de ella".