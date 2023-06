Un año más la isla balear ha celebrado su tradicional pasarela de moda, que este año ha cumplido su 52 edición, celebrando su desfile anual en el Recinto Ferial de Ibiza. Más de medio siglo siendo un estandarte de la artesanía, la sostenibilidad y estilo de vida. La modelo Laura Sánchez ha sido la encargada de presentar el acto, en el que recordó la cantidad de años que desfiló en ese escenario. Un total de 14 diseñadores han mostrado sus propuestas, como Vintage Ibiza, Monika Maxim, Tony Bonet y tantos otros.

Jessica Bueno, después de estar apartada de la vida social, reapareció tras su ruptura con el jugador de futbol Jota Peleteiro. La modelo sevillana comentó que prefiere no especificar como es su relación con Pablo Marqués. "Ahora estoy viviendo el presente después de todo lo que he pasado. Sigo viviendo en Bilbao, es una ciudad que me gusta mucho y en la que me encuentro muy bien, además mi hijo Francisco, que ya tiene 10 años (el que tuvo con Kiko Rivera) tiene su vida allí. No me siento capaz de cambiarle la vida". La sevillana no quiso dar detalles de como es su relación con Isabel Pantoja.

Otra de las invitadas fue Paloma Lago, excuñada de Ana Obregón, hay que recordar que la gallega estuvo casada con Javier, hermano de la actriz. Al preguntarle por todo lo referente a Ana, confesó que estaba deseando conocer a Ana Sandra. "Vivo en Galicia, y en cuanto vaya a Madrid, iré a conocer a la niña. Tuve que dejar de leer el libro, las páginas escritas por Aless, fueron las que más me conmovieron. Mi hijo todavía no conoce a la niña. Mi relación con Ana siempre ha sido buena".

El día anterior a la pasarela, en la localidad de San Antonio de Portmany, hubo otra convocatoria en la que se presentaron 6 colecciones inspiradas en la isla pertenecientes a nuevos creadores y cuya presentación corrió a cargo de Lidia Torrent.