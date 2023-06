Bolsos, bolsas y bolses

¿En qué momento se cruzan los roles y decidimos vestir al hombre con complementos de mujer y viceversa? Lo del boyfriend look ya es tradición, y hemos ahondado en ello en numerosas ocasiones. El girlfriend look brilla por su ausencia. ¿Acaso algún hombre querría ir vestido con la ropa de su amiga, novia o amante?

Todas estas preguntas renacen y resurgen como el ave fénix de entre cenizas de abandono estético cuando un futbolista acude a una boda con un bolso femenino. Dos, en este caso. Borja Iglesias y Aitor Ruibal. Un Saddle Bag de Dior y un Alexander McQueen han sido los complementos culpables de toda esta polémica y revuelo mediático. De traje, de boda, pero con bolsos. Y no los de sus señoras, precisamente.

Si una de las profesiones más "testosterónicas" y cuya salida de armario socialmente podría ser, lamentablemente, la llegada al banquillo (porque, reconozcámoslo, ¿cuántos futbolistas se atreven a reconocer que son gays?), normaliza los complementos femeninos en la vestimenta y el protocolo, eso es que la moda ya no sólo es un grito de libertad sino, para algunos, un sinsentido. Para otros, un alivio.

¿Pasa algo? No. ¿Debemos darle bombo en la prensa? No necesariamente. Pero es evidente que todos sabíamos que no iba a pasar desapercibido este detalle. Ellos, los protagonistas, también lo sabían. Y es que la foto en Instagram, en cuestión de horas, se llenaba de comentarios de todo tipo.

El tema es que podemos ahondar más allá. Neymar es imagen de Louis Vuitton y le hemos podido ver con bolsos. Pero hay bolsos, y bolsos. Momentos, y ocasiones. No es lo mismo ir con un outfit deportivo e informal, y tener un bolso acorde a ello, a ir con la elegancia y el decoro que supone asistir a una boda de traje y de pronto… ¡boom! un bolso femenino. Nos chirría y nos sangran, a algunos, los ojos, porque simplemente no estamos acostumbrados a ello. Si algo tienen de ventaja los trajes para hombres es que cuentas al menos con 5 bolsillos (dos en pantalón, dos en chaqueta, y uno interior de la chaqueta, al menos). El bolso cumple la finalidad de transportar las pertenencias de uno. Reconozcámoslo, nosotras, las mujeres: ¿cuántas veces les hemos pedido a nuestros novios/maridos que nos guarden algo? Por lo que este complemento para un caballero, aunque sin caballo, no es tan necesario.

Ahora bien, si son felices con sus bolsos, ¿qué necesidad de criticarlo todo? Porque de ser un cantante de rap no tendría la misma repercusión.

El mundo del fútbol es muy tradicional y no perdona este tipo de recursos estéticos. Se aceptan tatuajes por doquier, cambios radicales de peinados varias veces por temporada… pero no que dos jugadores del Betis combinen traje con bolso.

Ayer viernes asistí a una boda en la que ellos iban de frac. No me quiero ni imaginar la cara de los invitados y sobre todo de los novios, duques y marqueses, de aparecer mi acompañante con un bolso. Desde luego que pensarían que me lo está sujetando a mí. Nos queda mucho recorrido por hacer, y a estas alturas escandalizarnos por semejante idiotez habiendo cuestiones más graves, es una pérdida de tiempo. Que niños menores de edad puedan cambiar de sexo sin consentimiento de sus padres es el principio del fin de nuestra debacle como sociedad. Que dos deportistas masculinos vayan con ropa de mujer, es un chiste. Y de los malos.