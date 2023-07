El espectacular homenaje de Margot Robbie al armario de Barbie

2 / 9

Solo In The Spotlight

Para la premiere de la película en Los Ángeles, la actriz se olvidó del rosa característico de Barbie y lució un espectacular vestido negro de Daniel Roseberry para Schiaparelli que es un réplica exacta del vestido Solo In The Spotlight de la muñeca de los años 60. Un vestido bustier de alta costura que en el palabras del diseñador está "totalmente bordado con lentejuelas, tiene múltiples capas de tul negro y una sola rosa bordada y pintada a mano". Al look no le falta detalle, desde el maquillaje y el peinado hasta el collar con diamantes, los guantes de ópera, los zapatos negros y el pañuelo rosa en la mano.