Los mejores trucos de los gatos para refrescarse en verano

La llegada del verano implica una subida notable de las temperaturas que afecta a los hábitos de los seres humanos y de todos los animales ya que las elevadas temperaturas afectan al ritmo del organismo. Los gatos no son una excepción por lo que, para soportar el intenso calor veraniego, es importante prestarles atención y ayudarles a llevarlo de la mejor manera posible para evitar que sufran algún golpe de calor. No obstante, pese a que los gatos les encanta el sol, deben tomarlo en su justa medida porque son animales sensibles a las altas temperaturas y, aunque a veces se autogestionan no siempre ocurre y el peligro está ahí ya que estos animales no disponen de sistema de regulación térmico.

Por tanto, con la subida de las temperaturas, los felinos pueden sufrir un peligroso golpe de calor, una reacción que pone en riesgo su salud, ya que hasta puede ser mortal. Pero, ¿Cómo proteger al gato de la canícula en la época estival? Existen algunos trucos que ellos mismos realizan y otros en los que puede ayudar el ser humano, entre ellos, añadir unos cubitos de hielo al agua, rodear una botella de agua helada con una toalla y que la abrace, preparar recetas con mucha agua, mojarle las patas o pasarle un paño mojado por la cabeza cuando arrecia el sol.

Además, para saber si un gato tiene calor o no, es importante conocer que los gatos adultos necesitan mantener una temperatura corporal interna de entre 38 y 39,5 grados centígrados. En el caso de los canes, esta es un poco inferior, de entre 37,5 y 39 grados. Para los humanos, por su parte, está en torno a los 37. Parecen diferencias insignificantes, pero determinan por qué hay comportamientos tan diferentes con el calor.

También es importante conocer cómo se regulan el calor cada animal. Por ejemplo, los gatos no sudan a través de sus patas para refrescarse sino que para mantener su temperatura corporal adecuada, los felinos tienen varios métodos. Uno de ellos consiste en no esforzarse demasiado en los días calurosos. Además, aunque eso implique no moverse, los gatos también saben que a veces hacerlo es lo más indicado, porque les permite refrescarse mediante el contacto con objetos fresquitos que encuentren en su paseo.

Pero unos azulejos frescos no son suficientes cuando las temperaturas se desbordan sin precedentes. Entonces, comienzan a expulsar líquido. Lo hacen por las huellas, por la nariz o por la boca, pero de manera mucho más sutil que un perro o que incluso las personas. Tanto es así que, según los expertos, ni siquiera se le puede llamar sudor, pues se trata de una forma de secreción como protección y humectación insuficiente para enfriar la sangre.

Trucos de los gatos para mantenerse frescos en verano