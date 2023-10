Del vestido de novia de Ayuso al desafiante pañuelo palestino de Belarra: las autoridades en la Fiesta Nacional

9 / 14

Ione Belarra

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 no arriesga con un mono color negro y un chal en el mismo color con detalles en rojo y con un claro guiño a Palestina. Incapaz de no dar la nota cada 12 de octubre, Belarra ha escrito en su Instagram: "Que el dolor de las y los que sufren no nos sea nunca indiferente. Que quienes puedan alcen la voz, aunque sea frente a esta feroz e hipócrita unanimidad mediática que intenta convencernos de que unas vidas valen y otras no porque son 'animales'".