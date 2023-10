El elegante look en rojo de Ayuso para la gala del Teatro Real en Nueva York

Isabel Díaz Ayuso inició el pasado viernes un viaje a Nueva York "para potenciar la inversión y los eventos culturales y deportivos" con una agenda repleta de actos que comenzó en la Columbia Business School. Ya el lunes por la noche presidió la II Gala del Teatro Real en el Lincoln Center de Nueva York, un espectáculo único que volvió a Manhattan tras la gran acogida del público y la crítica el año pasado.

La Orquesta del Teatro Real presentó un espectacular programa sinfónico y vocal con esencia española en la sala David Geffen Hall. Con el maestro Juanjo Mena al frente de la Orquesta, el concierto incluyó el El amor brujo, de Manuel de Falla; el arte flamenco de la cantaora Esperanza Fernández o la actuación del virtuoso madrileño Pablo Ferrández con el Concierto para violonchelo, de Antonín Dvorák.

Para una noche cultural tan especial, la presidenta de la Comunidad de Madrid escogió uno de sus colores más favorecedores: el rojo. Ayuso volvió a confiar en Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal a la que recurre en las grandes ocasiones, y en su modelo Yulene en rojo.

Pertenece a la colección de otoño/invierno de esta año para invitadas y se trata de un vestido midi con maga larga en crepé y georgette elástica para el drapeado que cruza el cuerpo, dejando al descubierto los hombros. Las plumas son de ave natural y tintadas en el mismo color del vestido. Además, cuenta con abertura en la parte trasera para poder ajustarlo y que siente como un guante. Lo combinó con salones clásico negros y recogió el cabello en un moño bajo que dejaba ver los pendientes largos en oro.

El idilio de la regidora madrileña con la diseñadora nació cuando lució uno de sus vestidos en su primera investidura como presidenta de la CAM y con el paso del tiempo, se han convertido en amigas. "Ella contactó conmigo para su investidura. Se vio bien, se vio guapa y en momentos puntuales y más importantes de su vida, me busca, busca Victoria y la vestimos (...) Pero nunca hemos hecho nada para ella. Ella no se consiente que se le haga algo especial, ni que yo diseñe (para ella). Escoge lo que hay, el prêt-à-porter. Va a la tienda y se lo lleva. No le gusta ese trato [especial]", confesó Vicky en esRadio.

Ayuso fue además la primera invitada al podcast de Vicky, ‘A solas...’, donde habló de su vida privada y el cambio de imagen que ha experimentado desde que se convirtió en Presidenta. En esta línea, la diseñadora le preguntó directamente si hay erótica en el poder y cómo lo vive ella. "Yo me imagino que sí. Me dicen que en Forocoches... ando por ahí", respondió entre risas. "Pero como tengo una vida muy ordenadita, ni me lo planteo, ni lo pienso. No es que marque distancias, es que directamente ni se me pasa por la cabeza plantearme algo así", confesó con timidez. "Como ahora estoy dentro no lo veo, pero por lo que me dice todo el mundo sí, desde luego. Pero pasa con todo. Hay presentadores, actores o cantantes que si no lo fueran, en la calle nadie se fijaría, pero les envuelve ese halo de interés, de ser alguien especial que al final hace que algo sea más atractivo".