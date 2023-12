Cres del Olmo: 30 años al frente de la belleza en España

Cuando se habla del mundo de la belleza, de las misses y mister en nuestro país, Cres del Olmo es el responsable principal. Él es desde hace tres décadas el encargado de organizar de una manera impecable estos certámenes como Presidente de Nuestra Belleza España, organización que ahora mismo preside.

"Empecé en el año 1994, haciendo galas de belleza en Canarias, donde vivo, y en 1999 comencé siendo delegado del concurso de Miss España, en las islas. En el 2001, me nombran director de la gala de Miss España, y a partir de ese momento es cuando salto a los internacionales como director de Miss Mundo, Miss Universo, y Miss Internacional Spain, al igual que los de Míster. Recuerdo las galas con Hugo Stuven, y con tantos amigos de la prensa de entonces como Javier de Montini, que me decía que no comprendía como podía organizar semejante evento con 52 aspirantes en una hora".

Cres del Olmo continúa contando que tiene "un cariñoso recuerdo del tristemente desaparecido Agustín Trialasos, que siempre era de los asiduos. Recuerdo cuando era muy jovencito en mi pueblo Las Mesas, en la provincia de Cuenca, que soñaba en hacer yo esas galas cuando las veía en la televisión, por eso mi lema es que "el que quiere puede conseguirlo". El experto en moda asegura disfrutar mucho de su trabajo, "y afortunadamente tengo un buen equipo que me apoya en todo. Ya estoy metido de lleno organizando la edición para el 2024, que se celebrará en Canarias el próximo mes de septiembre", contó.

"A lo largo de estos años, he podido conocer a muchas personas de todos los ámbitos , que han querido de manera totalmente desinteresada ser jurado de los certámenes o simplemente invitados. Tengo recuerdos muy buenos de candidatos como Mirella Lalaguna, que se alzó con la corona de Miss Mundo, Sofia del Prado, Patricia Yurena, sin olvidar a nuestro Míster Mundo Juan García, entre otros, es imposible nombrar a todos".

Cres resume la situación de este área en España, donde "estos concursos siguen teniendo mucha repercusión a pesar de los que no quieren apoyarlos. Me parece muy injusto porque a nadie se le obliga a que se presenten, eso es una decisión muy personal, y sin duda puede ser un trampolín para en un futuro hacerse un hueco en pasarelas, televisión , y demás. Han pasado 30 años y me parece mentira cómo ha pasado el tiempo. Tengo que reconocer que mi trabajo me gusta y disfruto mucho haciéndolo, y eso es un privilegio. Espero seguir haciéndolo muchos años más".