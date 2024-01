La cara de Ozempic: la transformación de los famosos que adelgazan con un fármaco para la diabetes

10 / 10

Jedet

En España es difícil encontrar famosos que hablen abiertamente de su uso. No es el caso de la actriz y cantante Jedet que, acostumbrada a no tener pelos en la lengua, reconoció que su obsesión por la imagen la llevó a recurrir a Ozempic. "¿Soy la única a la que le parece que las mujeres en Hollywood están perdiendo muchísimo peso? Es como si todas hubieran decidido perder muchísimo peso a la vez y nos estuvieran imponiendo un nuevo canon estético", dijo tras los Oscar de 2023. "TikTok está lleno de vídeos que te enseñan a perder peso. Yo misma he estado pinchándome Ozempic hasta hace una semana para no tener hambre y dejar de comer (...) Y que no os engañen. No existen los milagros. Los famosos que están perdiendo peso tan drásticamente no solo lo hacen comiendo sano y entrenando. Se pinchan medicamentos como yo misma estaba haciendo para dejar de comer y esto no creo que sea sano, amigas", confesó.