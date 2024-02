Juan Duyos reclama el apoyo institucional para la moda española frente al 'fast fashion'

Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Ayanta Barilli han charlado en Es la mañana (esRadio) con el diseñador Juan Duyos tras su paso por la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde presentó su colección ‘Islas Canarias’, "un viaje al Archipiélago, sus paisajes sensoriales y los oficios históricos de sus gentes inspiran esta colección para el invierno 2024/25".

El modisto madrileño explica que con sus diseños intenta diferenciarse de la industria fast fashion que crea y vende prendas de usar y tirar para consumo rápido en grandes superficies. "Está instalada, hay que convivir con ella y está bien que convivamos la gente que consume esa moda con la gente que consume la ropa más ‘tranquila’ hecha a medida", explicó Duyos y añadió: "el slow fashion, moda de autor, los que hacemos esa moda más pequeñita y más cuidada no podemos dejar morir lo bonito y el disfrute".

Gracias a las redes sociales la moda llega cada vez a un público más amplio, lo que no quiere decir que haya un entendimiento de la misma. "Hay una parte muy bonita de ‘fuegos artificiales’ que tiene que existir porque nosotros somos también puro entretenimiento y disfrute. Mis clientas me dicen que mi trabajo es su ilusión y qué frase más bonita (...) Hay mucha parte de artificio pero también somos unos currantes. No conozco a ningún compañero que no viva de su trabajo. El PIB es enorme. Más allá de Inditex hay empresas que están haciendo negocio en España", aseguró.

En este sentido, Duyos confiesa que falta respaldo institucional que apoye la moda española de calidad. "Para que despegue tiene que haber interés en esa parte institucional como ocurre en Bélgica o Francia. En cuanto hay un poco de interés en que seamos importantes y hacer negocio con nosotros... Tenemos talento pero la gestión del talento es lo que nos falta".

En su colección inspirada en las Islas Canarias defiende la historia de nuestro país y su artesanía, que poco a poco se está recuperando. "He aprendido mucho y he disfrutado. Estamos poniendo en valor algo que lo necesita".

