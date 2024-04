¿Puedo mejorar el envejecimiento prematuro de la piel?: el fotoprotector, tu gran aliado

Todos los expertos en belleza y dermatología insisten en que la mejor crema antiedad es un protector solar y por ello es imprescindible en cualquier rutina de belleza.

Es un error común pensar que la fotoprotección sólo es necesaria durante los meses de verano. La realidad es que los rayos solares inciden sobre nosotros todo el año, con mayor o menor intensidad según la estación.

El sol, aunque beneficioso en dosis adecuadas por su capacidad para estimular la producción de vitamina D, puede ser un enemigo silencioso para la piel. Exposiciones prolongadas sin la debida protección pueden derivar en quemaduras, manchas, resequedad, envejecimiento prematuro y, en casos más severos, cáncer de piel. Por ello, un buen fotoprotector solar facial se convierte en un aliado imprescindible para prevenir estos daños, asegurando una piel sana y resplandeciente.

Hoy en día, el mercado ofrece una amplia variedad de fotoprotectores faciales diseñados para integrarse a la rutina diaria sin inconvenientes, formulados para proteger la piel de los efectos nocivos de la radiación solar y combatir el envejecimiento causado por esta. Te presentamos una selección de las opciones más destacadas de fotoprotectores de textura ultraligera, diseñados para preservar la belleza y salud de la piel:

ISDIN FUSION WATER MAGIC GLOW

La gama de fotoprotectores específicos para rostro de ISDIN se amplía este verano con el nuevo Fusion Water Magic Glow, un producto de textura ultraligera con un efecto glow inmediato que además potencia y prolonga el bronceado natural y uniforme de la piel.

ISDIN Fusion Water Magic Glow consigue este efecto luminoso y de "buena cara" gracias a una completa formulación que incluye partículas minerales que reflejan la luz solar, aportando un efecto sutil de luminosidad natural en la piel. Además, en su lista de ingredientes encontramos vitamina E, que proporciona una acción antioxidante y panthenol, que ayuda a aumentar la hidratación de la piel, dejándola más suave y elástica.

HELIOCARE 360º AGE ACTIVE FLUID SPF50

Este fluido ultraligero de Heliocare es capaz de para prevenir y corregir los signos del fotoenvejecimiento y cumple con las más altas exigencias en materia de fotoprotección.

Su fórmula con filtros cuidadosamente seleccionados garantiza una alta fotoprotección de amplio espectro, protegiendo frente a todo tipo de radiaciones, principales responsables del fotoenvejecimiento, incluso frente a la provocada por la luz azul emitida por dispositivos digitales. Además, incorpora el activo natural Fernblock®+, un extracto natural de última generación desarrollado por Cantabria Labs y la Universidad de Harvard que, junto con los activos reparadores y antioxidantes, consiguen neutralizar y reparar el daño solar.

Además, su textura ultraligera, ideal para todo tipo de pieles, deja un acabado suave y sedoso, y difumina los signos de la edad gracias a su tecnología soft focus. Resistente al agua y al sudor, no pica en los ojos.

ISDIN FOTOULTRA 100 SPOT PREVENT

Otra de las novedades que destacamos este año entre los mejores fotoprotectores faciales de uso diario específica es Fotoultra 100 ISDIN Spot Prevent Color, que ayuda a prevenir las manchas solares, unifica el tono de la piel y disimula las imperfecciones.

Se trata de un fotoprotector de uso diario con color y muy alta protección UVB/UVA que ayuda a prevenir las hiperpigmentaciones y fotoenvejecimiento provocado por las quemaduras, la radiación y la luz azul.

Está indicado para todas aquellas personas que quieran prevenir manchas solares: mujeres embarazadas, personas que están en tratamiento con medicamentos fotosensibilizantes como algunos anticonceptivos y piel comprometida tras un procedimiento dermatológico.

Su nueva fórmula presenta acción antipolución e incorpora ingredientes de acción antioxidante (vitamina E). Además, no tiene perfume, es no comedogénico, hipoalergénico y ha sido testado oftalmológicamente, por lo que no irrita los ojos. Su textura es ligera, de absorción inmediata y es apto incluso para pieles atópicas.

SKINCEUTICALS ADVANCED BRIGHTENING UV DEFENSE SUNSCREEN SPF50

Con una fórmula ultraligera y libre de residuos, Advanced Brightening UV Defense Sunscreen SPF 50 de SkinCeuticals combina protección solar de amplio espectro con una potente mezcla de ingredientes correctores de la hiperpigmentación para conseguir una piel más brillante y uniforme.

Está indicado para ayudar a prevenir la hiperpigmentación inducida por el sol, el envejecimiento prematuro de todo tipo de piel y formulado para tratar manchas y rojeces.

Entre sus ingredientes incluye un 1% de ácido tranexámico y un 2% de niacinamida, que ayudan a reducir las manchas de la piel y unificar el tono, mientras que los filtros UV de amplio espectro ayudan a proteger contra la radiación solar. Formulado con mica, este protector solar de uso diario ilumina instantáneamente el tono de la piel.

ISDIN FOTOULTRA REDNESS

Las pieles especialmente sensibles y reactivas, incluso aquellas con rosácea, cuentan con productos solares específicos como ISDIN Fotoultra Redness, un fotoprotector facial de alta protección UV de uso diario que ayuda a prevenir y corregir los signos asociados a la piel sensible y propensa al enrojecimiento y el picor.

Aporta alta protección SPF50 contra los rayos UVB/UVA y la luz visible, ayudando a prevenir el daño que este tipo de radiación produce en la piel.

Contribuye a calmar la sensación de irritación de forma inmediata y corrige las rojeces, con resultados visibles tras 14 días de uso del producto.

Redness SPF 50 contiene ingredientes antioxidantes que reducen el estrés oxidativo provocado por la radiación solar. Fortalece la función barrera y retiene la humedad en la piel, evitando su deshidratación y proporcionando una apariencia más brillante y luminosa.

Su textura es ligera de absorción inmediata. Además, el fotoprotector ha sido formulado sin perfume, no comedogénico y no graso. Es apto para piel atópica y es hipoalergénico lo que significa que ha sido formulado para minimizar el riesgo de alergias.

NATURA BISSÉ C+C VITAMIN DRY TOUCH SUNSCREEN FLUID

En la gama más alta de precio, encontramos este protector ligero y resistente al agua de Natura Bissé, que además de proteger frente al sol, es reafirmante y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Incluye todo lo que la piel necesita: eficaces filtros solares que se combinan con otros ingredientes hidratantes y antioxidantes para ayudar a minimizar los signos de la edad y revelar un cutis suave y flexible.

De textura ligera y rápida absorción, este fluido reafirmante protege la piel de los rayos del sol y la luz azul, a la vez que mantiene la hidratación y aporta una extraordinaria acción antiedad.

Entre sus ingredientes encontramos carnosina, que potencia la producción de colágeno y ayuda a promover la firmeza y minimizar arrugas, así como vitamina C, vitamina E y extracto de artemisa, un cóctel capaz de minimizar los signos visibles de la edad, especialmente los causados por las agresiones externas y los radicales libres.

BIODERMA PHOTODERM SPOT-AGE SPF 50+

Este protector solar facial de Bioderma combina el poder de tres ingredientes activos reconocidos por los dermatólogos (vitamina C, vitamina E y centella asiática) y filtros solares de protección de amplio espectro (UV - luz visible - infrarrojos). De esta forma, crea un tratamiento solar que previene y promueve la reducción de manchas, arrugas y pérdida de firmeza, los signos visibles del fotoenvejecimiento.

Ofrece una protección anti-UVA/UVB muy alta, además de ser antioxidante, regenerante y anti radicales libres.

Es resistente al agua, al calor y a la humedad y su factor de protección solar protege durante 8 horas. Se presenta en una textura gel-crema ligera, con un acabado seco, por lo que resulta una excelente base de maquillaje.

VICHY CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY SPF50+

El fluido UV-AGE DAILY de Vichy previene el fotoenvejecimiento gracias a la tecnología Netlock, que forma una película protectora contra los rayos UV ultrafina, ultrarresistente e invisible.

De esta manera, aporta una alta protección contra los rayos UVA y UVB, responsables de más de un 80 % de los signos de envejecimiento.

Su fórmula fotoprotectora está enriquecida con activos dermocosméticos antiedad como péptidos y niacinamida, que previenen las arrugas y manchas oscuras causadas por los rayos UV y el estrés oxidativo provocado por la polución.