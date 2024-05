Noelia Núñez se cambió al ver que llevaba el mismo vestido que Ayuso el Dos de mayo

Noelia Núñez vivió uno de esos momentos ‘tierra trágame’ que se pueden dar en actos importantes, como es el caso del acto institucional del Dos de mayo que se celebró el jueves en Madrid. La diputada del Partido Popular se dio cuenta minutos antes de que había escogido el mismo vestido que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ambas optaron por un vestido rojo de la sevillana Rocío Osorno, una de las diseñadoras más de moda de nuestro país para grandes eventos. El vestido en cuestión es el Macarena, de corte camisero y cuyo largo lo conforman elegantes flecos de seda, una opción perfecta para el Dos de mayo por su color rojo en homenaje a la bandera de Madrid y diseño inspirado en un mantón de manila.

Antes de dar comienzo el evento, grupo de Whatsapp del equipo de Noelia se llenó de mensajes hablando del vestido que llevaba Ayuso desde primera hora de la mañana. "La presidenta va de rojo, va muy guapa, con un vestido de flecos", decían algunos mensajes. "Me encajaba perfectamente con la descripción del vestido que yo llevaba en ese preciso instante, así que he conectado en directo con Telemadrid y he visto que, efectivamente, llevábamos ese mismo vestido", declaró al programa La Ventana.

La portavoz popular y su equipo se movilizaron rápidamente y escogieron otro vestido, también rojo, aunque con una forma y estampado diferente. "No pasa nada, cosas como estas se pueden solucionar. Es una anécdota más que no voy a poder olvidar nunca, por muchas cosas", declaró. "Primero, por supuesto, porque es un día muy bonito de vivir en los actos institucionales y luego por la anécdota vivida, que yo creo que es algo también curioso", añadió.

Para Núñez, "la presidenta es la protagonista, junto con el resto de madrileños, y los focos tienen que estar en ella", aunque confiesa que volverá a ponerse el vestido cuando tenga ocasión. Eso sí, tendrán que ponerse de acuerdo para ver quién se le pone.