El "new Look" de Dior que revolucionó para siempre la moda femenina El 12 de febrero de 1947 el mundo de la moda cambió para siempre. Aquel día nació el "new Look" que consagró a Christian Dior.

París amaneció gris y lluvioso aquel 12 de febrero de 1947, en sintonía con la difícil situación de restricciones de la posguerra en la que Francia seguía inmersa. Aun así, aquella fría mañana de febrero, el público se agolpó frente a un selecto local situado en el número 30 de la Avenue Montaigne donde un desconocido diseñador iba a acabar con la austeridad de la época y a revolucionar para siempre la moda femenina: Christian Dior.

Los privilegiados asistentes a ese desfile de moda notaron que algo importante estaba a punto de suceder. Grandes ramos adornaban los salones de aquel local, y un sofisticado perfume llamado Miss Dior, en homenaje a la hermana del diseñador y que había sido miembro de la resistencia francesa, se había pulverizado desde primera hora de la mañana envolviendo el ambiente. Un perfume que no se pondría a la venta hasta diciembre de 1947.

Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Christian Bérard o Vivien Leigh, entre otros, presenciaron como 94 modelos salían a escena mostrando una silueta femenina completamente transformada. Allí también estuvo presente la prestigiosa directora de la edición americana de "Harper's Bazaar" Carmel Snow, quién entusiasmada a la conclusión del desfile manifestó: "¡Christian, querido, esto es toda una revolución, es absolutamente un "new look"!". Sin duda, una nueva palabra para formar parte de la historia de la moda.

En una Europa en plena reconstrucción, Dior dejaba atrás una silueta de mujer masculinizada, marcada por la austeridad, la sobriedad y la contención en el vestuario tras la conclusión de la II guerra mundial, que muchos calificaron como frívola. Dicha colección también provocó rechazo ya que a algunos les parecía "insultante" que en plena época de racionamiento se utilizaran hasta 25 metros de tela para una falda, incluso el gobierno británico censuró a Dior en "Vogue" para evitar que se provocara una demanda de tejido en un país que en plena posguerra no estaba preparado para ello.

Harper's Bazaar lo describió así: "Es la primera gran moda tras la guerra. Todas las líneas son circulares, no hay ángulos, los hombros se curvan suavemente. Lo más destacado es una silueta de día curva y opulenta, que es lo más elegante que se ha visto en la moda desde hace décadas". La clave la encontramos en el "look" que se convirtió en todo un icono: el traje "bar" Bar, compuesto por una chaqueta entallada y ceñida, con solapas y cuello en pico en color marfil y unas almohadillas de gomaespuma situadas debajo de la cintura para acentuar la cadera. La falda negra en tafetán de algodón, con el largo hasta la media pierna y plisado "du soleil".

El "new look" de Christian Dior, no gustó a todos. Una de las más críticas fue Mademoiselle Chanel llegando a afirmar que Dior volvía a constreñir a la mujer tras la liberación que ella y Paul Poiret habían liderado años atrás: «No viste a las mujeres, las tapiza». Sin embargo, la «maison» de la Avenue Montaigne exportaba en el momento de la muerte de su fundador el 50% de toda la alta costura francesa y contaba con una legión de incondicionales. Entre ellos, Marlene Dietrich quién le dijo a Alfred Hitchcock cuando este le propuso rodar "Pánico en la escena": "No Dior, no Dietrich".

Dior hizo algo magistral ya que le dio la vuelta a todo lo anterior. Allí donde predominaban faldas cortas y rectas, Dior las alargó y ciñó las cinturas. A su vez, las chaquetas estrecharon sus hombros para darles un toque más femenino y sin esconder los pechos para realzar el busto. Como anécdota, pocos saben que el encargado de dibujar el patrón de este vestido y confeccionarlo fue un sastre que empezaba su carrera en el atelier de Dior y que pronto se convertiría en un referente de la moda francesa, Pierre Cardin.

