Las mujeres que mejor han defendido la minifalda en sus 60 años de historia

Letizia

La Reina es una de las más rompedoras de las monarquías europeas y ha causado sensación o incluso rechazo entre los monárquicos más puristas. Doña Letizia es una mujer moderna y adaptada a los tiempos que no dudó en enfundarse un minivestido durante sus vacaciones en Mallorca, haciendo oídos sordos a aquello de que las mujeres no pueden ir de corto pasados los 50. ¿Por qué no iba a hacerlo con esas piernas?