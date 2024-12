Estos son los seis regalos que más odian recibir los españoles en Navidad

3 / 6

Calcetines

Un pack de calcetines es uno de los regalos más socorridos que pueden hacerse. ¿Quién no ha recibido alguna Navidad unos calcetines? No obstante, el 25% de los encuestados no encuentran en esta prenda de ropa ningún encanto, aunque siempre están los apasionados por los calcetines divertidos con distintos dibujos.