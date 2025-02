¿Cenar temprano o saltarse la cena? Descubre que es mejor para tu salud

Se ha comentado en muchas ocasiones que los horarios son muy importantes para la salud, a la hora a la que nos levantamos, comemos o dormimos…. Pero el horario de la cena es clave para un buen descanso. Los expertos recomiendan cenar pronto y esperar un tiempo prudencial antes de irse a la cama. El motivo es que, si se hace así, se ayudará a no ganar peso, controlar enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y se mejorará la calidad del sueño. Parece que merece la pena, ¿no?

Los alimentos ligeros y nutritivos suelen ser los más adecuados para lograr un buen descanso pero, como se ha dicho anteriormente, la hora a la que se cena también es clave. No vale consumir el plato más saludable del mundo si se cena a las 23h de la noche y acto seguido uno se va a la cama…. De hecho, los expertos hablan de que hay que cenar hasta 3 horas antes de dormir, como ayuda para evitar problemas digestivos y metabólicos. Ahora, muchas veces también se suele preferir no cenar con la excusa de que ya es tarde y ahí puede surgir otra duda, ¿es mejor cenar o no cenar? La pregunta de si es mejor cenar o no cenar depende de varios factores, como tus objetivos de salud, tu estilo de vida, y cómo responde tu cuerpo. Sin embargo, hay algunos principios generales que se pueden considerar:

El papel de la cena: La cena tiene una función importante, especialmente si se trata de una comida equilibrada. Recordemos que durante la noche, el cuerpo sigue funcionando, y necesita nutrientes para reparar células y tejidos. Además, comer bien en la cena puede ayudar a evitar el hambre durante la noche y a tener un descanso reparador.

Evitar cenar en exceso: Comer en exceso, especialmente alimentos pesados o ricos en azúcares y grasas, puede afectar la calidad del sueño y contribuir al aumento de peso. Si cenamos demasiado tarde, el cuerpo tiene menos tiempo para digerir los alimentos antes de dormir, lo que puede causar molestias o alteraciones en el metabolismo.

Ayuno intermitente: Algunas personas practican el ayuno intermitente, que implica no cenar o hacer una comida ligera en la noche, lo que puede tener ciertos beneficios para el metabolismo, como mejorar la sensibilidad a la insulina y promover la quema de grasa. Sin embargo, el ayuno no es adecuado para todos y puede generar efectos secundarios, como falta de energía o ansiedad.

Comer según el ciclo natural del cuerpo: Algunos estudios sugieren que el cuerpo está más preparado para digerir y metabolizar alimentos durante las horas de luz. En este sentido, evitar comer muy tarde puede tener un efecto positivo en la salud a largo plazo.

Beneficios de cenar poco, pronto y balanceado

En primer lugar, hay que destacar que cenar balanceado y temprano es importante si queremos que nuestro metabolismo procese las calorías nocturnas de mejor manera. Los nutricionistas explican que el cuerpo humano está preparado para el ayuno nocturno debido a su reloj biológico. Un reloj biológico que está relacionado con los ritmos circadianos que permiten regular las funciones fisiológicas en función de la presencia o ausencia de luz en el entorno. No se trata, por tanto, de reducir la cantidad de calorías sino de respetar los horarios.

Y, ¿cuáles son los horarios de cuerpo humano? Pues hay que tener claro que sobre las siete u ocho de la tarde el cuerpo comienza a prepararse para el reposo, por ello es más difícil metabolizar los alimentos. Esto se traduce en un factor inductor de obesidad, ya que comer por la noche hace ineficiente la absorción de nutrientes por el sistema gástrico debido a un bajo nivel de actividad y baja temperatura corporal. Dicho esto, ¿cuál sería la mejor hora para cenar? Los expertos hablan de la seis de la tarde, sin embargo, esta podría retrasarse hasta las ocho. Cenar a esa hora permitiría digerir mejor los alimentos y adaptarse a la regulación hormonal nocturna.

Beneficios de cenar temprano