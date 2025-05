Mayo da paso a la Feria de Sevilla 2025: el evento favorito de las influencers

La Feria de Sevilla este año se va a realizar desde el 6 al 11 de mayo. El inicio del evento dará comienzo la noche del lunes 5 de mayo, conocida con el nombre de la noche del "pescaíto". A diferencia del resto de la semana, este evento no se realiza con el típico traje de sevillana, pero sí existe una rigurosa etiqueta que se debe cumplir en caso de querer asistir. La normativa de la vestimenta indica que se debe ir con ropa arreglada, similar a la que se llevaría a una celebración formal, como podría ser una boda.

La feria se ha convertido con los años en una de las celebración más esperada entre las creadoras de contenidos, dado que los videos que permite apreciar los coloridos vestidos de flamenca generan muchas visitas. También ha provocado que la popularidad de este festejo aumente y, por ello, la cantidad de personas que acuden a Sevilla en estas fechas ha ido en aumento, pero ¿qué se puede hacer durante la Feria de Sevilla? ¿Todo el mundo tiene acceso a las casetas?

Inicio de la Feria

La noche del "pescaíto" es la primera actividad de la semana y se trata de una cena que se lleva a cabo en las casetas, donde el plato principal es el pescado frito, de ahí su nombre, y los embutidos. El acceso suele ser limitado, ya que las casetas son, en su mayoría, privadas. La intención es poder festejar de forma más íntima, entre amigos, socios y familiares y, por lo general, todos permanecen juntos, esperando el inicio oficial de la Feria, que llega a las doce de la noche con el "Alumbrado", que se basa en el encendido de miles de bombillas.

Actividades

La comida y la bebida es algo que no puede faltar en ninguna celebración y en la Feria no es una excepción. Por un lado, está el rebujito, la bebida más típica de estas fiestas, hecha a base de manzanilla y gaseosa, y por otro lado, están las tapas y los platos tradicionales como el serranito, la tortilla de patata, etc. elementos imprescindibles de cualquier caseta.

Las corridas de toros son una herencia histórica que se ha transmitido a lo largo de los años, hasta convertirse en una de las tradiciones más admiradas entre los sevillanos. Asimismo, abrir la Puerta del Príncipe, la entrada más emblemática de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es el sueño de cualquier torero. La temporada da comienzo en Semana Santa, el Domingo de Resurrección, y acaba a finales de septiembre.

Sevilla es una ciudad preciosa y qué menos que recorrer las calles a caballo. Así es, otra de las grandes costumbres de la Feria de Abril de Sevilla es el Paseo de Caballos y Enganches. Las calles del Real de la Feria se llenan de carruajes que permiten visualizar el recinto de la feria desde otra perspectiva y sin cansarte. El horario es bastante amplio, ya que está disponible desde las 12:00 del mediodía hasta las 20:00 de la tarde.

Por último, y motivo por el cual es conocida esta festividad a nivel internacional, están las sevillanas, el baile tradicional de la Feria. Esta danza se llevaba a cabo en parejas y consta de cuatro partes, que se agrupan en una secuencia. Cada una de estas partes se divide en tres secciones, conocidas como tercios. Estas partes están unidas por cambios de posición que realizan los bailarines, lo que le da dinamismo y estructura al baile.