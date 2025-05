¿150, 300 o 600 euros? El dilema del invitado ante las nuevas reglas no escritas de las bodas

Con el número de enlaces matrimoniales en decadencia —solo un 3,3 por cada mil habitantes se casó en España el año pasado—, también cambian las costumbres. Hoy, las bodas ya no vienen con lista de regalos, sino con un número de cuenta bancaria.

Desde Libertad Digital salimos a preguntar qué opina la gente sobre esta nueva "norma no escrita". Las respuestas son tan diversas como las bodas mismas. Algunos, como Alejandro, creen que "el regalo oportuno y habitual es de 200 €". Otros lo ven con más recelo: "Es cutre", opinaba Patricia, quien prefiere "una lista de regalos, como hicieron mis padres". Para ella, la edad también influye: "La gente joven no tiene el mismo poder adquisitivo".

Las cifras respaldan esta percepción. En comunidades como Asturias o Baleares, el cubierto puede superar los 250 euros, mientras que, en otras, como Andalucía o Canarias, ronda los 140 o 150 euros. Muchos invitados intentan cubrir al menos ese coste, dependiendo del parentesco o del nivel de compromiso con los novios: "Si es un sobrino mío, me apetece tener un detalle con él", decía un hombre. "Si es familiar, se tiene en cuenta; los compañeros de trabajo muchas veces son compromiso", remataba su pareja.

Generaciones divididas

Algunos lo ven como un paso natural hacia la comodidad: "Es la primera vez que lo hago; siempre he usado el sobrecito y esta vez lo he hecho con la cuenta bancaria. Es menos riesgo y te lo quitas de encima". Pero para otros, es el principio del fin del romanticismo: "Es difícil saber qué regalar en una boda, pero pienso que antes que regalar dinero, es mejor dar algo material que sea un recuerdo de ese día", contaba una joven. Otros no están tan seguros: "Muchas veces la gente regala cosas que los novios luego no utilizan".

Algunos llevan el debate al plano ideológico: "Creo que va en la línea de la estrategia de la Agenda 2030, que lo que quieren es que desaparezca el metálico, y al final es borrarnos de la cabeza la imagen de libertad a la hora de hacer nuestras transacciones", apuntaba Teresa.

Los más jóvenes, especialmente estudiantes, optan por una cantidad más modesta: "100 euros es una buena opción", decían. Mientras tanto, una pareja argentina de luna de miel en España aportaba otra perspectiva: "En Argentina ya se convive antes de casarse, y muchas veces se paga tu entrada a la boda".

Dos amigas consideran que el precio depende de varios factores: "Depende de dónde sea la boda. Si es en Asturias, que yo soy de allí, las bodas en Asturias son carísimas". Sin embargo, su compañera apunta que en Jerez son más baratas, pero si te tienes que desplazar, el precio se incrementa: "Tienes que cogerte el AVE, pasar el fin de semana allí y el look". Además, para ellas el parentesco es clave: "Si es una amiga cercana, 400 euros y si es familia, 600".

¿Cuál es la cifra correcta?

Según información de Bodas.net, en 2024 el coste medio de una boda en España se situó en los 21.056 euros, con una media de 117 invitados. Por tanto, cada persona debería aportar alrededor de 150 euros, es decir, unos 300 euros por pareja. Sin embargo, otra manera de calcular una cantidad adecuada es considerar el coste del cubierto, ya que "lo normal es que familiares y amigos entreguen una cantidad de dinero que, como mínimo, permita cubrir el coste del menú", según el mismo portal.

Otro de los factores clave a la hora de determinar la cantidad a regalar es la relación con los novios. Por ejemplo, 100 euros puede ser una cantidad apropiada si no existe una relación estrecha o si no se tiene pensado asistir. Entre 100 y 200 euros es adecuado si uno de los miembros de la pareja es un amigo o familiar lejano.

Para parejas con las que se tiene mayor cercanía, las cifras pueden ser más elevadas: entre 200 y 300 euros si el que se casa es un amigo cercano. Si quien contrae matrimonio es un hermano o un amigo íntimo, lo apropiado puede estar entre 300 y 500 euros.