Los cambios de look de Aitana: del plató de OT al universo de 'Cuarto Azul'

Aitana ha experimentado una notable evolución tanto artística como estilística desde sus inicios en Operación Triunfo hasta su actual etapa con el álbum ‘Cuarto Azul’. Desde sus primeros looks más casual y desenfadados con prendas básicas y deportivas, a un estilo más arriesgado con prendas transparentes, encajes, asimétricas en colaboración con marcas de lujo.

Cuarto Azul, la madurez estilística de la estrella del pop

En su más reciente etapa, Aitana presenta una imagen más introspectiva y madura. La artista parece haber encontrado su estilo y su esencia, vistiendo looks que

Durante la ‘Listening party’ de ‘Cuarto Azul’, lució un conjunto blanco diseñado por Isa Greece, con detalles florales y transparencias, evocando una estética etérea y emocional. Este look reflejaba la dualidad de su nuevo álbum, que aborda temas como la depresión y el autodescubrimiento.

"Cuarto azul es conceptual por la historia que cuento. La realidad es que en este disco no me he inventado nada. Es la vida tal cual de lo que me ha pasado", revelaba sobre el escenario de un estadio repleto de seguidores.

Aitana en la presentación de su nuevo disco 'Cuarto Azul'

La artista se ha convertido en imagen de multitud de marcas de lujo, como embajadora durante varios años consecutivos. Aitana ha colaborado con marcas para publicidades en un estilo más ‘casual’ y desenfadado.

Aitana en el estreno de su documental 'Metamorfosis'

Etapa Alpha, la estética transgresora y rompedora (2023–2024)

Con el lanzamiento de su álbum Alpha, Aitana se lanzó a una estética más audaz y experimental. Colaboró con marcas de lujo como Fendi para sus vestuarios de gira, destacando conjuntos con minifaldas de tablas y tops estructurados.

En eventos, optó por vestidos con cut-outs y diseños de inspiración gótica, como los de Mugler y Vetements. Looks más provocativos que atraían todas las miradas y cuestionaban a aquella niña de 18 años que se había convertido en toda una mujer con su propio estilo.

Aitana en la gala Equal de Spotify en 2024

Aitana en los Premios Harper's Bazaar 2024

La artista se atrevió con el cambio más drástico, el corte de pelo a la altura de los hombros. A partir de ahí la artista fue experimentando cambiando el color hasta llegar al ‘pixie mullet’ con capas que se prolongan a lo largo de la espalda con un toque más rebelde y moderno.

Aitana en 2024

Aitana en la semana de la moda en Milán con un vestido de Roberto Cavalli en 2024

Durante la gira, la artista se mostró segura de sus decisiones e interpretaciones, estando sumida en toda una polémica por el estilo de baile durante sus conciertos.

Aitana en un concierto 2023

Elegancia y sensualidad (2020 – 2022)

La primera vez que Aitana se mostró con el cabello corto fue en el evento de Yves Saint Lauren en 2022, tras su ruptura con Miguel Bernardeau. Cuando uno de los periodistas le preguntó si ese corte de pelo significaba un cambio radical en su vida, la cantante desconcertada respondió: "No, si es una peluca".

Aitana en YSL en 2022

Durante este período, su estilo se volvió más sofisticado y sensual. En eventos y alfombras rojas, lucía diseños con volantes, cut-outs y transparencias. En el escenario, adoptó atuendos más atrevidos, como monos ajustados y vestidos de red.

También experimentó con su cabello, tiñéndolo de negro brillante y, posteriormente, de tonos cobrizos, durante la grabación de la serie junto a Berardeu ‘La Úlitma’, para posteriormente hacerse un corte ‘long bob’ que le aportaba un aspecto más juvenil coincidiendo con la grabación de su película ‘Pared con pared’.

Aitana en la presentación de La Ultima en 2022

Aitana en 2021

Aitana en los Premios Odeón en 2020

Estilo juvenil y básico de una adolescente (2017-2019)

Tras su salida de OT, Aitana optaba por conjuntos sencillos y juveniles, como jeans, tops y vestidos casuales, convirtiéndose en embajadora de Stradivarius con camisetas que compartían sus frases y sus temas.

Durante los primeros años de su carrera experimentó con su cabello de forma sutil, añadiendo mechas rubias y cortes más modernos.

Aitana en 2019

En eventos, comenzaba a incorporar trajes chaqueta y vestidos más elegantes, mostrando una transición hacia una imagen más madura.

Aitana en 2018

Los looks de Aitana en Operación Triunfo destacaron por su flequillo recto y su melena larga, tanto es así que durante una gala recibió como regalo un aparato para cortárselo a la perfección.

Aitana en OT 2017

Una artista versátil y con facilidad a adaptarse a las tendencias de cada año temporada tras temporada.