El aceite de oliva se convierte en alta costura con el bolso de Palomo Spain: "Aitana lo llevó de la mejor forma"

El bolso que hace tan solo unas semanas lucía Aitana al pasear por las calles de Madrid tiene un porqué: una campaña de marketing de un complemento perfecto para Aceites de Oliva de España. El bolso firmado por Palomo Spain, captó la atención de miles de personas. Impulsada por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través de su marca Aceites de Oliva de España, la iniciativa se ha presentado en un exclusivo "showroom" en el corazón de la capital.

El diseñador cordobés ha presentado su última creación en un exclusivo evento en el corazón de Madrid, una pieza única limitada de 40 unidades: de oro líquido, cuyo color amarillo verdoso evoca la tonalidad característica del aceite de oliva virgen extra. "Cuando te proponen hacer un bolso, un elemento tan de moda con una cosa que es tan cotidiana, que forma tanta parte de nuestra vida y que nunca te la imaginabas integrada en un objeto de moda", afirma Palomo. "Es un reto, sin duda, pero ha sido muy divertido", comenta sobre la creación. "Eso es parte de mi trabajo casi diario, crear cosas nuevas y buscar belleza donde antes no la había", explica sobre su gran pasión del diseño. El diseñador no se atreve a afirmar que se atrevería con todo. Asimismo, confirma que un día le ofrecieron "hacerle un traje a una barra de pan" y no lo hizo. "Pero sí, soy bastante atrevido en general", confirma.

"La botella de aceite no sé hasta dónde te dejarían llevarla", dice entre risas, "pero también se le puede buscar otro uso al bolso", continúa. Un bolso que vale para numerosas ocasiones, "es muy gracioso de diario... y ahora en veranito. Desde salir por la mañana con un look mona, ir a trabajar, hasta ir a cenar por la noche hasta irte a un festival".

"Se ha convertido en un pequeño icono y Aitana lo llevó de la mejor forma posible", asegura Palomo, "lleva a un look ideal". El bolso con una botella de AOVE de la cantante se ha convertido en tendencia y solo unos pocos serán los afortunados de tenerlo a través de un sorteo en la página web de Aceites de Oliva de España. "Habrá creado mucho deseo y que mucha gente querrá tener este bolso".