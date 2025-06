Los detalles de la boda de Cristina Serrano con Luis Astolfi Jr.: tres vestidos y la asistencia de la infanta Elena

La farmacéutica Cristina Serrano y Luis Astolfi Flórez, protagonizarán el próximo 4 de julio una de las bodas del verano ya que reunirá a lo más granado del panorama aristocrático, empresarial y social de nuestro país. La pareja se dará el 'sí, quiero' en Marbella, concretamente en la finca 'El Cortijo Pedro Jiménez'.

Luis Astolfi Jr., es hijo del jinete Luis Astolfi Pérez de Guzmán, gran amigo de la infanta Elena (cuya relación jamás se confirmó ni por los protagonistas ni por Casa Real), y de Isabel Flórez. Por su parte,Cristina Serrano, la novia, es sevillana, farmacéutica y directora de marketing de Hifas da Terra, empresa especializada en biotecnología y salud natural. Una boda que contará con unos 260 invitados, como contó Cristina, quién sigue pendiente de las últimas confirmaciones. Sobre si entre esos invitados estará la infanta Elena, muy amiga del padre del novio, la novia no quiso confirmarlo aunque todo apunta que asistirá.

Y si el look de la novia es uno de los secretos mejor guardados en una boda, Cristina quiso compartir con CHIC, los detalles de su gran día en el taller de Helena Mareque, la diseñadora de sus looks nupciales. Cristina nos confesó que Helena Marque no era su primera opción, pero que con su primera toma de contacto, en septiembre de 2024 supo que estaba en el lugar correcto: "Ya tenía elegido otro diseñador, pero algo me decía que tenía que conocer a Helena. Una vez que me planté en su taller y pasé un par de horas con ella, supe que tenía que ser ella quien diseñase mi vestido de novia. Hablamos de muchas cosas pero al día siguiente cogí el teléfono y le dije que quería trabajar junto a ella", recordó la novia.

La diseñadora ha preparado tres looks nupciales para Cristina: El de la preboda, que se celebrará el jueves 3 de julio en un chiringuito a pie de playa, otro para la ceremonia y el tercero para la fiesta postboda: "Cada prueba ha sido mágica, pasamos horas hablando, soñando juntas". Unos vestidos con los que seguirá fiel a su estilo, aunque sí habrá "un poco de riesgo", aunque por el momento los vestidos no están terminados y puede haber cambios en el último momento.

Cristina Serrano con Helena Mareque y Natalia de la Vega

Respecto al tema beuty, Cristina Serrano será fiel a su estilo y se ha puesto en manos del equipo de Tacha Beauty, dirigidos por Natalia de la Vega, con quién se ha preparado a nivel facial, corporal, cabello y maquillaje. Aunque no nos quiso desvelar cómo será su peinado, Natalia comentó que Cristina será fiel a sí misma. También nos contó que está combinando los cuidados en el centro de belleza con Optimun el nutricosmético de Hifas da Terra, donde trabaja como directora de marketing, para sentirse bien por dentro y por fuera.

Aunque el novio ha estado menos implicado, las decisiones importantes las ha tomado la novia, ya que Luis confía plenamente en su futura mujer, tal y como señalaba en tono de humor: "A él le parece todo maravilloso. Confía 100% en mí. Siempre tiene una sonrisa y todo le parece estupendísimo". Asimismo, tal y como nos contó, en su luna de miel visitarán Singapur e Indonesia.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.