Los mejores fotoprotectores para este verano: 6 opciones eficaces para proteger tu piel del sol

El verano es sinónimo de más horas al aire libre, vacaciones y actividades que nos exponen de forma más intensa al sol. Pero también es la época del año en la que la piel sufre más daños por la radiación ultravioleta, especialmente si no aplicamos protección de forma adecuada. Según expertos dermatólogos, el uso diario de fotoprotector no solo previene quemaduras, sino que es fundamental para evitar manchas, arrugas prematuras y, sobre todo, el cáncer de piel, cuya incidencia sigue creciendo.

Una piel bien protegida necesita más que un simple factor de protección solar elevado. La clave está en elegir productos con filtros de amplio espectro (UVA, UVB, infrarrojo y luz visible), texturas adecuadas para cada tipo de piel, y fórmulas que se adapten a las condiciones de uso: si vamos a la playa, hacemos deporte o buscamos una protección urbana para el día a día. Además, la reaplicación cada dos horas —o tras el baño o el sudor— es tan importante como la primera capa.

A continuación, te presentamos un ranking con seis de los fotoprotectores más completos y eficaces para este verano, tanto faciales como corporales. Todos ellos están pensados para ofrecer máxima protección sin sacrificar comodidad, sensorialidad ni beneficios cosméticos.

ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER MAGIC SPF 50

El favorito de muchos dermatólogos para uso diario, especialmente en pieles mixtas, grasas o sensibles. Su textura acuosa se absorbe al instante, no deja residuo blanco ni sensación grasa y no irrita los ojos.

La fórmula Full Spectrum protege frente a UVA, UVB, luz azul e infrarrojo, e incorpora antioxidantes como Vitamina E y extracto de alga mediterránea. Es oil control, hipoalergénico y puede aplicarse incluso sobre la piel húmeda. Ideal para el día a día en ciudad o zonas de costa.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS UVMUNE 400 FLUIDO INVISIBLE SPF50+

Este fluido ultraligero está especialmente diseñado para pieles sensibles. Su innovación principal es el Mexoryl 400, un filtro de nueva generación que protege frente a los rayos UVA ultra-largos. Tiene una textura no grasa, de rápida absorción y no comedogénica. Es resistente al agua, sudor y arena, y no contiene perfume. Recomendado para personas con intolerancia solar o tratamientos dermatológicos.

ISDIN FOTOPROTECTOR HYDROLOTION SPF 50

Una de las propuestas corporales más innovadoras. Se trata de un fotoprotector bifásico: agítalo, aplícalo y disfruta de una piel protegida e hidratada. Ofrece alta protección frente a las cuatro radiaciones (UVA, UVB, luz azul e IR) y contiene Chlorella maris, un ingrediente de origen marino con propiedades antioxidantes y revitalizantes. Su acabado es fresco, sin residuo pegajoso, y resistente al agua.

HELIOCARE 360º GEL OIL-FREE SPF 50

Pensado para pieles mixtas o grasas que buscan una protección eficaz sin renunciar a un acabado mate. Protege frente a UVA, UVB, IR y luz visible, gracias a su combinación de filtros y al complejo Fernblock®, con acción antioxidante. Tiene textura gel, libre de aceites, con efecto seborregulador y matificante. Ideal para climas cálidos y rutinas cosméticas más exigentes.

AVÈNE INTENSE PROTECT SPF 50+

Un protector solar híbrido: sirve tanto para rostro como para cuerpo. Formulado para pieles sensibles, incluso las más vulnerables (bebés desde los 6 meses, embarazadas o piel dañada). Protege frente a todo el espectro solar, incluida la luz azul, y su fórmula es eco-responsable, con filtros biodegradables y textura que se adapta bien a piel mojada. Aporta hidratación, no pica en los ojos y no contiene perfume.

BIODERMA PHOTODERM AQUAFLUID SPF 50+

Un fotoprotector facial ideal para climas calurosos o pieles con tendencia grasa. Su textura acuosa ultraligera ofrece un acabado seco al tacto y sin brillos. Contiene el complejo Cellular Bioprotection™, que activa las defensas naturales de la piel frente a los daños del sol. Es resistente al agua, no comedogénico, sin perfume y de alta tolerancia.