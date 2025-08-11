De Victoria Federica a Carmen Lomana: las más elegantes de la gala Starlite

4 / 10

Paula Echevarría y Miguel Torres

Paula Echevarría sorprendió con un vestido midi ajustado de manga larga, confeccionado en base transparente cubierta de apliques florales blancos. El diseño, de cuello redondo, incorporaba una abertura frontal hasta la rodilla con un gran lazo blanco, un estilismo que jugaba con las transparencias y los bordados. Completó el estilismo con sandalias plateadas de tiras cruzadas, un tocado de rejilla en encaje blanco con estructura lateral a modo de máscara –debido al dress code de la gala, ‘Masquerade’, un baile de máscaras–, joyas de Marina García y maquillaje de Lancôme. A su lado, su pareja Miguel Torres vistió un esmoquin negro con camisa blanca, pajarita, fajín y zapatos de cordones, y añadió un antifaz satinado negro para adaptarse al ‘dress code’ de la gala.