De Victoria Federica a Carmen Lomana: las más elegantes de la gala Starlite
Marbella ha celebrado la Starlite Gala 2025, reuniendo en la Costa del Sol a numerosos rostros conocidos en una noche solidaria. Entre los asistentes, destacaron los estilismos de Paula Echevarría, Victoria Federica, Hiba Abouk y Carmen Lomana.
Victoria Federica
Victoria Federica fue una de las asistentes más elegantes de la Starlite Gala 2025. Eligió un vestido largo negro de tirantes finos firmado por Christopher Esber, con un escote redondeado y una abertura frontal en forma de onda desde el escote hasta el abdomen, poniendo el broche final dos perlas decorativas. Completó el estilismo con zapatos negros tipo slingback de punta fina y tacón alto, un collar corto de perlas, pendientes discretos y varios anillos. Lució el cabello liso, con raya en medio y peinado tras las orejas, y un maquillaje en tonos naturales, convirtiéndose en una de las mejores vestidas de la gala.
Carmen Lomana
La socialité Carmen Lomana también deslumbró en Starlite con un vestido de Victoria Colección, la marca de Vicky Martín Berrocal. Para la ocasión, la empresaria escogió un vestido largo con escote asimétrico y hombro descubierto de color lila. El tejido, un drapeado que desciende por el pecho, se prolonga desde un lateral del torso hasta transformarse en una cola delgada y vaporosa que cae por la espalda, aportando movimiento y elegancia. Lomana completó el conjunto con pendientes tipo drop y un abanico dorado.
Hiba Abouk
La actriz Hiba Abouk apostó por el rojo con un vestido de corte columna ligeramente satinado, ajustado a la cintura para realzar la silueta y con falda recta hasta por encima del tobillo. El diseño presenta un escote barco, dejando los hombros al descubierto y acentuando la línea del cuello. Completó el estilismo con sandalias negras de tacón alto, un collar de diamantes con una piedra central, reloj dorado, anillo, manicura roja y el cabello recogido en un moño pulido.
Paula Echevarría y Miguel Torres
Paula Echevarría sorprendió con un vestido midi ajustado de manga larga, confeccionado en base transparente cubierta de apliques florales blancos. El diseño, de cuello redondo, incorporaba una abertura frontal hasta la rodilla con un gran lazo blanco, un estilismo que jugaba con las transparencias y los bordados. Completó el estilismo con sandalias plateadas de tiras cruzadas, un tocado de rejilla en encaje blanco con estructura lateral a modo de máscara –debido al dress code de la gala, ‘Masquerade’, un baile de máscaras–, joyas de Marina García y maquillaje de Lancôme. A su lado, su pareja Miguel Torres vistió un esmoquin negro con camisa blanca, pajarita, fajín y zapatos de cordones, y añadió un antifaz satinado negro para adaptarse al ‘dress code’ de la gala.
Cayetana Guillén Cuervo
Cayetana Guillén Cuervo fue otra de las invitadas que, como Victoria Federica, apostó todo al negro. Lució un vestido sin tirantes de Rubén Hernández Costura en el que el escote asimétrico con pico invertido y ribete de encaje era totalmente protagonista. El cuerpo del vestido, ajustado con efecto corsé, daba paso a una falda capa de gran volumen y largo midi. La actriz complementó el outfit con unos zapatos de charol negro con plataforma y tacón alto tipo peep toe y una máscara negra calada que cubría la zona de los ojos y parte del rostro. En cuanto al cabello, escogió llevarlo liso y peinado hacia un lado.
Beatriz de Orleans
Para la ocasión, la aristócrata francesa Beatriz de Orleans optó por un vestido largo de silueta recta en azul celeste, con manga francesa y escote redondo realzado por un aplique de pedrería plateada y cristal que descendía en forma de cascada sobre el pecho. Apostó por los contrastes en los accesorios: bolso de mano satinado en tonos verdes, zapatos en punta adornados con lazo joya plateado, pulsera metálica ancha en verde turquesa y brazalete de brillantes. El cabello, peinado hacia atrás con volumen y puntas giradas hacia dentro, aportaba un acabado pulido al conjunto.
María José Suárez
La modelo y presentadora María José Suárez apostó por el color coral con un vestido largo de silueta ceñida hasta la cadera, confeccionado en tejido drapeado que realzaba las curvas. Desde ahí, la prenda se abría en una falda de gasa ligera que dejaba entrever las piernas al caminar. El diseño, de escote asimétrico y una sola manga, incorporaba fruncidos colocados de forma estratégica para estilizar la figura. Llevó el cabello suelto, con raya lateral, y completó el conjunto con pendientes dorados y un brazalete a juego en la muñeca derecha, de Carrera y Carrera.
Sandra García Sanjuán, Ignacio Malaquer, Javier Banderas y Nicole Kimpel,
Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas, fue otra de las invitadas más destacadas de la velada. Se decantó por un vestido de satén rosa de caída fluida, con cuello halter cruzado que enmarcaba los hombros y una falda amplia que incorporaba una abertura lateral para mostrar la pierna con cada paso. La holandesa optó por sandalias doradas de tiras finas y brazaletes metálicos anchos en ambos brazos, aportando un punto de contraste al conjunto. Lució el cabello liso, con raya central, y un maquillaje delicado en tonos naturales que resaltaba su piel.
Gunilla von Bismark
La condesa alemana más popular en la sociedad española y presencia habitual en los eventos de Marbella, Gunilla von Bismark, apostó por el dorado con un vestido largo de tejido brillante, escote en pico y fruncido en la cintura. Las mangas largas abiertas, estilo capa, aportaban un movimiento extra al conjunto. Sumó al look un bolso metalizado a juego y un collar con colgante en forma de sol. En cuanto al pelo, llevó el cabello suelto, con ondas y flequillo, y se ajustó a la temática de la gala cubriendo parte del rostro con una máscara plateada decorada con plumas negras y destellos brillantes.
Jaime Martínez-Bordiú y Marta Martínez-Bordiú
Los hermanos Martínez-Bordiú también posaron en la Starlite Gala 2025. Él optó por un esmoquin clásico con chaqueta blanca, camisa blanca de botones negros, pajarita negra y pantalón negro, completado con zapatos de vestir. Mientras tanto, ella escogió un mono de encaje negro con transparencias, una tendencia muy presente esta temporada, de tirantes finos y escote halter. El diseño, con pantalón de campana y sin forro completo, dejaba entrever la silueta bajo el delicado tejido floral. Completó el conjunto con zapatos negros de tacón alto y una pulsera ancha negra.