Se vende en Barcelona una casa con un helicóptero militar aparcado en el jardín

En lo alto de Barcelona, entre pinos y con el parque de atracciones del Tibidabo como telón de fondo, se vende una vivienda que rompe todos los tópicos del mercado inmobiliario. Aquí no se presume de reformas de revista ni de luz natural todo el día: el verdadero reclamo es un helicóptero militar Bell UH-1H Iroquois aparcado, como si tal cosa, en mitad del jardín.

La finca, anunciada en Idealista por 1,1 millones de euros, está situada en la zona de Vallvidrera-El Tibidabo y Las Planas, dentro del distrito de Sarriá-San Gervasio. Sus 235 metros cuadrados construidos albergan tres dormitorios, dos baños, un salón con chimenea, cocina equipada, suelos de madera y ventanales amplios que refuerzan la luminosidad. En el exterior, piscina, terraza con barbacoa, estacionamiento privado y un entorno que garantiza privacidad y vistas abiertas al Parque Natural de Collserola y al Tibidabo. Además, cuenta con acceso por carretera y transporte público mediante Ferrocarriles de la Generalidad (FGC).

Casa ubicada en el distrito de Sarriá-San Gervasio

Un icono bélico en un jardín

El elemento que ha convertido este anuncio en un fenómeno viral es el Huey, modelo icónico del Ejército estadounidense y célebre por su aparición en películas como Apocalypse Now o La chaqueta metálica. No se trata de una maqueta: es una réplica a tamaño real que conserva cabina, hélices, matrícula y pintura original con los colores del Ejército de Estados Unidos. Fue trasladado por piezas en 2011 y montado en el jardín sobre una base metálica de acero inoxidable de 2,5 toneladas, anclada al terreno. El aparato pesa 800 kilos y su instalación requirió grúas especiales, permisos municipales y coordinación con técnicos aeronáuticos.

Aunque no está homologado ni operativo, los propietarios afirman que "llegó a estar en funcionamiento" y que restaurarlo para volver a volar costaría unos 150.000 euros. Su mera presencia se ha convertido en un icono visual del barrio, atrayendo fotografías, comentarios y teorías entre vecinos y visitantes.

Vistas de la casa

De anuncio curioso a éxito viral

Las imágenes del helicóptero entre pinos, con Barcelona al fondo, han disparado el interés hasta situar el anuncio entre los más vistos del país. Agentes inmobiliarios lo ponen como ejemplo de cómo el factor sorpresa y una buena historia pueden multiplicar la visibilidad de una vivienda en un mercado saturado.

El vendedor está abierto a negociar y ofrece la posibilidad de retirar el helicóptero si el futuro comprador así lo desea, aunque el proceso sería costoso y técnicamente complejo. Otros, sin embargo, ya imaginan usos alternativos: desde una biblioteca o zona de juegos hasta una pieza de arte urbano.