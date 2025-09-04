Un repaso por la vida y diseños icónicos de Giorgio Armani, la leyenda italiana de la moda
Armani falleció este jueves 4 de septiembre acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, tal y como informó su grupo empresarial.
Giorgio Armani, nacido en Milán (Italia) en 1934, falleció este jueves 4 de septiembre dejando un legado eterno en el mundo de la moda.
El italiano fue un icono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su elegancia.
Comenzó tarde en la industria de la moda, con 41 años, fundando la empresa Armani en 1975, ya que primero se matriculó en la facultad de Medicina y tres años más tarde fue reclutado por el ejército.
A su regreso, decidió centrarse en el mundo de la moda, dando sus primeros pasos en los grandes almacenes Rinascente de Milán, donde trabajó como escaparatista y dependiente. Su primer desfile como diseñador llegaría en 1976 en el Hotel Plaza de Milán, con su primera colección de Primavera/Verano.
El diseñador, junto a su sobrina Roberta Armani, celebrando el premio Rodeo Drive Walk of Style.
Penélope Cruz, en la ceremonia de los Oscars de 2012 con un precioso diseño de Armani Privé.
La actriz Diane Keaton, en 1978, recogiendo su Oscar a ‘Mejor actriz’ por ‘Annie Hall’.
La entonces presentadora de informativos Letizia Ortiz eligió este precioso traje de chaqueta pantalón de Armani en un día clave para ella: el del compromiso con Felipe de Borbón, en 2003, con la presencia de su familia y la Familia Real.
La actriz Cate Blanchett, en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar de 2007. Armani ha vestido a la actriz en multitud de alfombras rojas.
La estrella Lady Gaga lució un extravagante vestido diseñado por Giorgio Armani en los premios Grammy 2010. Además, la también actriz colaboró con el diseñador, quien creó varias piezas nuevas y exclusivas para su gira mundial Monster Ball.
En la 93.ª edición de los premios Oscar, la actriz Amanda Seyfried cerró su temporada de premios con un vibrante vestido de Armani. El diseño sin tirantes, inspirado en las flores de hibisco, continuó con su racha ganadora en el estilo clásico del Viejo Hollywood.
La reina Letizia, en 2022, en la gala inaugural del V Centenario del Fallecimiento de Antonio de Lebrija en el Teatro Real de Madrid con un diseño ajustado con una abertura lateral desde la cintura y manga francesa.
Para su segunda boda con Eva González, Cayetano Rivera vistió un chaqué de Armani. También ha sido uno de los famosos españoles que ha desfilado para la casa de modas.
La actriz Monica Barbaro con vestido de Giorgio Armani Privé.
Zendaya, en el Dolby Theatre, lució un vestido rosa de Armani Privé.
El torero Alejandro Talavante fichó por la casa de modas italiana a principios de 2025 y desfiló para Armani en Milán.
Sandra Gago, mujer de Feliciano López, con un precioso vestido negro de Emporio Armani y joyas de Rabat.
Alejandra Onieva con un vestido de Giorgio Armani y las joyas de Bulgari.
El actor Miguel Ángel Silvestre con traje de Armani, sin pajarita ni corbata.
La actriz Ingrid García, con un mono de pinzas y botones, que acentúan su cintura, de Giorgio Armani.