Los impactantes looks de los VMAs, la alfombra roja más mamarracha
El UBS Arena de Nueva York acogió la nueva edición de los premios musicales de la MTV, cuyas protagonistas fueron Ariana Grande y Sabrina Carpenter.
Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las indiscutibles reinas del pop. Nominada en las grandes categorías, se hizo con el premio a mejor álbum por ‘Short n’ Sweet’. Aunque realizó varios cambios de vestuario, llegó a la alfombra roja con un vestido de Valentino del mismo color de manga larga, cuello alto y bordados florales estratégicamente ubicados.
La estrella del pop sueco Zara Larsson demostró que la alfombra no es para pudorosos y se lució con un minivestido transparente bordado con cuentas y flores solo acompañado por una braguita azul.
Tate McRae con un vestido de gasa de seda blanco, se llevó dos premios, incluido el de canción del verano con ‘Just Keep Watching (From F1® The Movie)’, y regaló una de las grandes actuaciones musicales de la noche.
Ariana Grande retoma poco a poco su relación con la industria musical tras el estreno de la primera parte de la película Wicked. La estadounidense fue la gran triunfadora de la noche y días después de anunciar una nueva gira musical para 2026, brilló con un vestido de lunares de Fendi.
FKA Twigs lució en la cabeza unos auriculares de pelo, una creación vanguardista de Louis Souvestre, que sigue moviéndose por la delgada línea entre el peinado y la escultura.
Maria Zardoya, del grupo The Marias, con un vestido formado donde destacaba el top transparente y una gran capa adornada con pelo negro.
La cantante Tyla ganó el premio de sonido Afrobeat por su canción ‘PUSH 2 START’ y se lució en la alfombra roja con un top reconvertido en minivestido. Se trata de un diseño de la colección Primavera-Verano 1993 de Chanel que convirtió en vestido gracias a su corta estatura.
Ricky Martin levantó pasiones y fue reconocido con el Latin Icon Award, un galardón que celebra su influencia en la música latina y su impacto en la industria global.
Lola Young, vestida de Chanel, se fue de vacío a pesar de las previsiones que apuntaban a que se llevaría el premio a Mejor nuevo artista.
Doja Cat llegó a la alfombra roja con un estilismo muy ochentero en el que destacaban una voluminosa peluca rubia y un vestido bordado con estampado de arlequín de Balmain.
Las hermanas Paris y Nicki Hilton, con dos estilos muy diferentes.
Conan Gray, con un estilo muy marinero y grandes plataformas.