La Reina Letizia vuelve al trabajo con un vestido boho chic inspirado en Dalí, perfecto para esta época del año

Doña Letizia ha regresado a su agenda oficial y se ha desplazado hasta la Casa de la Cultura "Paco de Lucía" de Torrelodones, donde ha asistido al coloquio "Mujer, deporte y sociedad", celebrado con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo CHALLENGE 40 BASKET, para alertar sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres.

Para esta ocasión, ha estrenado un vestido azul marino de estilo boho chic de la marca francesa Antik Batik, en algodón, sin mangas, con bordados blancos en la parte superior inspirado en Salvador Dalí, y unos bordados horizontales a lo largo de la falda de corte amplio, que ha combinado con alpargatas blancas de cuña y el bolso Initials Insignia de Carolina Herrera en blanco, que tiene en varios tonos. Como complementos, ha llevado su inseperable anillo de Coreterno. Sin duda un estilo elegante pero relajado, perfecto para esta época del año.

Doña Letizia a su llegada a Torrelodones

Un evento que ha supuesto el debut de Marta Carazo como secretaría de la Reina Letizia, acompañándola en sus deberes reales. En su primer día, Carazo ha estado muy pendiente de que todo saliera a la perfección. Se trata de la segunda mujer que ocupa este cargo tan importante después de la salida de la abogada del Estado María Dolores Ocaña, que dejaba su puesto un año después de tomar posesión de él. Antes que ellas, el cargo estuvo ocupado durante 17 años por José Manuel Zuleta. Este mes, también, ha sido el estreno de la periodista Rosa Lerchundi al frente del departamento de comunicación de Casa Real.

Este viernes volveremos a ver a Doña Letizia, ya que cumpliendo con la tradición se desplazará a La Rioja para presidir la apertura del Curso Escolar 2025/2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria "Entresotos" y en la Sección del Instituto de Educación Secundaria "Gonzalo de Berceo" en la localidad de Rincón de Soto.

