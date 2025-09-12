Margot Robbie vuelve a las alfombras rojas con un impactante homenaje a Armani

Margot Robbie regresó el pasado jueves a una alfombra roja en el estreno en Londres de su nueva película 'A Big Bold Beautiful Journey'. Se trata de uno de sus primeros grandes eventos desde que en octubre de 2024 diera a la luz a su primer hijo junto a su marido Tom Ackerley.

La actriz y productora derrochó belleza y elegancia con un vestido de la colección de alta costura de primavera de Giorgio Armani Privé, una elección con la que hizo su pequeño homenaje al difunto diseñador italiano, que falleció a los 91 años el pasado 4 de septiembre, y que tantas veces la ha vestido en importantes eventos.

El vestido en cuestión, no apto para pudorosas, es de tela transparente cubierta con bordados de cuentas que forman motivos florales. El detalle más bonito está en los tirantes, que se extienden hasta la espalda para unirse en un colgante con forma de joya.

Lo combinó con joyas minimalistas, ya que el vestido en sí es toda una joya, dejando que la confección del mismo se llevara todo el protagonismo. Completó el estilismo con tacones plateados de Aquazzura y un recogido elegante con el que mostrar bien la espalda.

En la alfombra roja derrochó complicidad con el protagonista de su nueva película, Colin Farrell, que acudió al acto con un traje negro bajo una gabardina color canela.