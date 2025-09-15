Cayetana Rivera, el vivo retrato de su abuela Carmen Ordóñez

Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, ha acaparado todas las miradas en una noche mágica. Con el habitual orgullo con el que siempre habla de sus abuelas, esta vez ha querido rendir homenaje a su abuela paterna, Carmen Ordóñez, en una celebración privada en Marrakech. La joven asistió al cumpleaños de un amigo de la familia con un estilismo que evocaba una de las fotografías más emblemáticas de la fallecida socialité.

Orgullosa de los continuos comentarios que destacan su parecido físico con Carmen Ordóñez, Cayetana Rivera optó por un atuendo que recordaba a la imagen de su abuela en Tánger en los años 90. En aquella fotografía, la conocida como la divina posaba con un llamativo turbante blanco y rosa. La nieta ha querido recuperar esa estampa recurriendo a un diseño de la firma Rocío Cambas en los mismos colores, donde ha recreado el increible look de su abuela, adaptándolo a un estilo más juvenil y con un volumen más discreto.

El vestido elegido para la ocasión

Aunque el turbante se llevó todas las miradas y los halagos de los asistentes, el vestido elegido tampoco pasó desapercibido. Cayetana Rivera se decantó por un vestido largo de pailletes en tono rosa con escote halter, obra del diseñador andaluz Nicolás Montenegro, con quien mantiene una estrecha relación profesional. Montenegro compartió en redes sociales varias instantáneas de la celebración, en las que se aprecia el detalle del conjunto elegido para rendir tributo a Carmen Ordóñez.

La elección de un turbante, además, hacía un guiño al propio enclave de la fiesta, Marruecos, donde esta prenda es un elemento tradicional de la vestimenta local. El resultado fue un look que combinó referencias familiares, moda española y el contexto cultural del país anfitrión.

El gran apoyo de su familia

El cumpleaños congregó a distintos miembros de la familia Rivera y Martínez de Irujo. Francisco Rivera acudió junto a su mujer, Lourdes Montes, mientras que Javier Martínez de Irujo asistió con su esposa, la diseñadora Inés Domecq, que se ha consolidado en los últimos años como un referente en el sector textil.

La cita puso de manifiesto la buena relación que la joven mantiene con su entorno familiar, especialmente tras un verano en el que, según su círculo más cercano, ha buscado refugio en sus padres y primos.

En el ámbito más personal, la hija de Eugenia Martínez de Irujo no se ha pronunciado sobre su reciente ruptura con Manuel Vega, tras casi cuatro años de relación. La discreción ha sido la tónica en este proceso, aunque en los últimos meses se le ha visto volcada en su entorno familiar y en nuevos proyectos profesionales, donde a sus 25 años, Rivera se muestra cada vez más presente en eventos sociales, siempre manteniéndose alejada de los micrófonos en cuanto a su vida privada se refiere

Carmen Ordóñez, fallecida en 2004, fue una de las figuras más conocidas de la vida social española de finales del siglo XX. Su estilo, su personalidad y su presencia mediática le convirtieron en un referente de su generación. El gesto de Cayetana Rivera en Marrakech supone el homenaje a su figura y al vínculo intergeneracional que une a ambas, y refuerza la memoria de una de las imágenes más icónicas de su abuela.