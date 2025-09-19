Los looks de la Reina Letizia en Egipto: apuesta por look lady, el blanco y los guiños solidarios Los Reyes de España han realizado su primer viaje de Estado de 2025 en Egipto para estrechar lazos con el país a través de reuniones con empresas españolas y egipcias, cena frente a las pirámides, visitas a museos y exposiciones y un guiño a la solidaridad, con el color blanco como protagonista.

1 / 12 El primer día, Doña Letizia abandonó nuestro país con un traje sastre de Hugo Boss en color azul claro. Los combinó con zapatos de tacón sensato de Massimo Dutti, y bolso de Carolina Herrera. Como complementos, lució los pendientes Rayo Iconic de oro rosa y diamantes de Bárbara Goenaga. Compartir

2 / 12 Ya en El Cairo, y durante la recepción a los españoles residentes en Egipto, deslumbró estrenando un vestido midi en color negro con escote Bardot de Mango. Compartir

3 / 12 En cuanto a los complementos, estrenó un bolso de Weekend Max Mara, y volvió a repetir los zapatos de Massino Dutti y los pendientes de Bárbara Goenaga. Compartir

4 / 12 El miércoles 17 de septiembre, primer día del viaje oficial, estrenó un vestido de inspiración nupcial de la firma española The 2nd skin en color blanco, confeccionado en guipur con motivos florales sobre una base de organza de seda, manga larga y falda midi con volumen, ajustado la cintura con cinturón. Compartir

5 / 12 Como complementos, zapatos destalonados marrones de Magrit, bolso blanco y pendientes de oro rosa y diamantes de Gold & Roses. Compartir

6 / 12 Los Reyes visitaron al atardecer las pirámides de Guiza, en la que Doña Letizia estrenó un vestido largo en color azul Klein, elaborado en crepe de China y seda, manga larga cuello redondo y frunces en la parte de la cintura de la firma británica Joseph. Como complementos llevó zapatos destalonados y clutch de Magrit. Compartir

7 / 12 El jueves 18 de septiembre, la Reina arrancó su agenda con la visita al centro cultural de la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos. Para esta cita, eligió un pantalón blanco recto de Mango, y una blazer tipo sahariana de color beige de la diseñadora egipcia Dinas Haker Compartir

8 / 12 Como complementos, zapatos blancos de Sézane en color blanco y pendientes largos de Mishka, un taller que fomenta el empleo de las mujeres en Egipto. Compartir

9 / 12 El mismo día, por la noche, en la inauguración de la iluminación del templo de Hatshepsut, Doña Letizia volvió a apostar por el color blanco. Compartir

10 / 12 La Reina se decantó por un traje pantalón en color blanco de Mango, bolso dorado tipo clutch de Magrit, alpargatas doradas de Espadrilles Picón y pendientes en oro amarillo de 18 quilates y brillantes de la joyera mallorquina Isabel Guarch. Compartir

11 / 12 El viernes 19 de septiembre, Don Felipe VI y Doña Letizia concluyeron su viaje con una visita al Valle de los Reyes de Luxor. Compartir

