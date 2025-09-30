Rosalía, una de las artistas nacionales más consolidadas a nivel internacional, vuelve a acaparar todos los focos, esta vez, no es por su esperado regreso a los escenarios ni por la publicación de su próximo álbum, del que hay muchísima expectación generada en las redes sociales tras el exitazo que tuvo Motomami y sus millones de reproducciones en todas las plataformas. Esta vez, es por el estilismo escogido para la Fashion Week de París.

Rosalía llegaba Hotel Ritz de París, donde pasará su estancia durante los días de los desfiles, con un vestido blanco de algodón, con cuello redondo y un estilo desenfadado que lo combinaba con una chaqueta de piel con estampado parecido al camuflaje, con el detalle del pelo en los puños, cuello y cierre delantero, con un diseño muy "dosmilero". Por supuesto, lo terminaba con unas zapatillas de deporte y sus ya clásicas gafas de mosca que le daban esos detalles a los que nos tiene acostumbrados.

Su segundo estilismo fue mucho más rompedor y disruptivo. Al primer desfile al que asistió Rosalía fue el de la joven diseñadora belga Julie Kegels, para la ocasión, la catalana llevó un diseño de la firma. Se trata de un conjunto de dos piezas, formado por un top de cuello halter que podría simular una chaqueta de traje pero con la parte de arriba caída, formando una especia de falsa corbata negra con una blusa beig en la parte inferior.

La falda de tablas, sencilla y bi color, en tonos grises y negros, tiene una lazada en la cadera lo que hace que siga la tendencia tan usada por la artista del tiro bajo. Además tiene una abertura en la parte delantera que da más movimiento al estilismo. Lo ha combinado con unas medias negras fantasía por encima de las rodillas y unos zapatos anudados al tobillo.

Si ya de por si la artista llamaba la atención, terminó su look tiñéndose las axilas de blanco. Por supuesto, el detalle ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, donde algunos usuarios no han entendido el significado que le quería dar Rosalía, preguntándole directamente si "cuesta mucho quitarse los pelos de las axilas", ha respondido con unas contundentes palabras: "Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio". El comentario ha recibiendo una oleada de "me gustas" en pocas horas. Otros en cambio han aplaudido el gesto, calificándola de: "reina", "preciosa", "me encanta, va increíble, diva", escribían en su bandeja de comentarios de Instagram, donde se ve la gran disparidad de opiniones en sus seguidores.