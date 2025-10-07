Úrsula Corberó presume de embarazo por primera vez en la Semana de la Moda de París

Después de anunciar su embarazo el pasado 9 de septiembre con un llamativo posado que dejó a todos sus seguidores sin palabras, Úrsula es sin duda una de las "it-girls" del momento y lo ha demostrado en el día previo al cierre de la Semana de la Moda de París, donde la hemos podido ver por primera vez luciendo tripita.

La capital francesa se ha transformado durante toda la semana en un escaparate continuo de las tendencias que veremos en las tiendas esta temporada, desde chaquetas de cuero a transparencias o los peinados y accesorios más llamativos de las pasarelas. Ayer le tocó el turno a Matthieu Blazy, uno de los diseñadores más esperados de esta semana y que hizo que el Grand Palais Éphémère se vistiera con sus mejores galas para presenciar la colección Primavera/verano 2026.

El front row estaba repleto de grandes estrellas de cine, desde Penélope Cruz, Margot Robbie, Pedro Pascal, Vanessa Paradis y Carole Bouquet, Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman y Faith Margaret Kidman. Sin embargo, Úrsula, que tras anunciar el embarazo no había aparecido en un acto público hasta ayer, robó toda la atención de los focos con un look muy casual con el que presumía de tripa.

La actriz que ha acudido sin la compañía de Chino Darín a la cita, ha llevado un top blanco de gasa anudado a la espalda con escote en pico que se abría en el centro dejando al descubierto su barriga, una tendencia muy seguida por influencers, cantantes y actrices, que aprovechan cada gran evento para lucir embarazo.

En la parte de abajo ha optado por un pantalón negro de traje básico para dejar protagonismo a la parte de arriba. Un diseño elegante pero básico, propio del estilo de la actriz de 'La casa de papel'. "Me ha parecido un desfile superchic, lleno de sensibilidad", comentaba Corberó a Highstar.