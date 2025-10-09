Los Beckham y las Spice Girls juntos de nuevo: los looks sencillos y minimalistas que arrasaron en la premiere
Ayer fue la presentación del nuevo documental de Victoria Beckham al que asistieron muchos de los rostros conocidos del círculo de la artista.
Victoria Beckham ha sido sin duda uno de los rostros conocidos más icónicos de los 2000. Desde ser una super estrella de la industria musical con las míticas Spice Gilrs, hasta su preciosa familia con el futbolista de prestigio internacional David Beckham, que desde que jugó en el Real Madrid del 2003-2007 se hizo un hueco en el corazón de muchos españoles, recordando su presencia con cariño. Desde hoy 9 de octubre, vamos a poder saber un poco más de su vida personal, sus retos profesionales, su infancia o su adolescencia desde una perspectiva mucha más real y cercana con su documental: “Victoria Beckham".
En el trailer de presentación de la docuserie que tendrá tres capítulos narrados por ella, principalmente se centra desde su entrada en las Spice Girls hasta el nacimiento de su marca de ropa, pasando por algunas de las polémicas que han marcado su vida, teniendo como eje narrativo la presentación de su colección de 2024 en la Semana de la Moda de París. La protagonista de la alfombra, Victoria optó por un estilo sobrio y minimalista, que fue el hilo conductor de todos los outfits de los invitados. Escogió un conjunto de tres piezas de su firma, compuesto por una americana estructurada que lució de forma desenfadada sobre los hombros, un top cruzado con escote en V y una elegante falda de talle alto con abertura lateral. Lo combinó con unos mules de tacón en color negro, rompiendo con la uniformidad del look.
Por supuesto, su confidente y gran apoyo en todas las etapas profesionales y personales, David Beckham, ha tenido un papel muy importante en la serie, sin embargo, ha recalcado que todo el proyecto se centra en ella “Se piensa que va a ser su momento, pero no es sobre él. Es sobre mí". En cuanto al look, elegante y clásico como siempre, ha optado por un traje básico y sencillo con el que ha querido dejar todo el protagonismo a su mujer.
Por supuesto, su familia, excepto Brooklin Beckham quien se encuentra completamente desaparecido de en cuanto a su familia se refiere, apoyaron a su madre en un día tan especial e importante para ella. Cruz con su novia Jackie Apostel, quien es 10 años mayor que él, fue vestida con un “total black", escogiendo un elegante traje sastre oversize con un sostén de encaje en color negro, siguiendo la tendencia de transparencias y encaje que tanto se lleva en esta temporada.
Harper Beckham y Romeo Beckham tampoco se perdieron ver a su madre brillar en la premiere, quienes en todo momento mostraron la gran complicidad que mantienen entre todos los miembros de la familia. Harper Seven con tan sólo 14 años ya ha dado sus pequeños pasos en el mundo de la moda, arrasando con sus looks en los eventos a los que ha asistido. Para esta ocasión ha escogido un vestido de gala negro de corte recto y ceñido hasta el suelo, con escote palabra de honor decorado con una discreta blonda de encaje.
Las Spice Girls también quisieron apoyar a su amiga y compañera de la “girl band" más famosa de los años 90. Melanie Chisholm, optó por un traje negro, con la estética “black and white" que ha predominado en la alfombra. Para darle un aire diferente, tanto el pantalón como la chaqueta eran de terciopelo con detalles en una tela brillante estilo satén, al igual que el top que llevaba debajo.
Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido Eva Longoria, una de las mejores amigas de Victoria y que por supuesto ha participado en el documental. La actriz ha lucido un vestido satinado con escote en cascada y drapeados en la zona de la cintura que estilizaban su figura. Lo ha combinado con sandalias doradas y un bolso blanco de mano.
Louise Adams, la hermana discreta y alejada de los medios de Victoria Beckham también se ha apuntado a la gran cita con toda su familia. Vestidos de negro, los hombres con traje y ellas con vestidos, sencillos y minimalistas.
Tilly Ramsay la personalidad televisiva e influencer, hija del famoso chef Gordon Ramsay, y Tana Ramsay su esposa, fueron al evento siguieron la estética predominante: de negro. Una con un traje sencillo, y su madre con unos pantalones de cuero negro con una chaqueta sobre los hombros en tono desenfadado.
Emma Bunton, otra de las chicas favoritas de la Spice Girl y su Beau Bunton, posaron para el photocall. Diferentes a los looks que hemos visto hasta ahora en la alfombra, ella optó por un traje verde botella, color que viene pisando fuerte esta temporada, en la parte de abajó lució un top siguiendo la tendencia de las transparencias. Su hijo también lució un traje de color gris jaspeado con camisa negra. Colores diferentes pero siguiendo la estética del evento.