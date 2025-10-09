Los Beckham y las Spice Girls juntos de nuevo: los looks sencillos y minimalistas que arrasaron en la premiere

2 / 10

En el trailer de presentación de la docuserie que tendrá tres capítulos narrados por ella, principalmente se centra desde su entrada en las Spice Girls hasta el nacimiento de su marca de ropa, pasando por algunas de las polémicas que han marcado su vida, teniendo como eje narrativo la presentación de su colección de 2024 en la Semana de la Moda de París. La protagonista de la alfombra, Victoria optó por un estilo sobrio y minimalista, que fue el hilo conductor de todos los outfits de los invitados. Escogió un conjunto de tres piezas de su firma, compuesto por una americana estructurada que lució de forma desenfadada sobre los hombros, un top cruzado con escote en V y una elegante falda de talle alto con abertura lateral. Lo combinó con unos mules de tacón en color negro, rompiendo con la uniformidad del look.